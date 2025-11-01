El Zamora B tropieza en feudo propio frente a La Cistérniga

El Zamora CF B tropezó en su partido en casa, en el anexo, donde recibía a rival, La Cistérniga, que se llevó el máximo botín. Tras una primera parte sin goles, el visitante Daniel Ruibal conseguía adelantar a los suyos en el 54. Los rojiblancos apretaron en busca de un resultado que les permitiese sumar algo positivo, pero todas las intentonas fueron en vano. Derrota del filial y a pensar en el siguiente compromiso.

Mientras, el Moraleja CF perdió en su visita a un rival directo como era el Laguna CF. El encuentro no arrancó bien para los zamoranos que perdían a Joao en los primeros minutos. Sin embargo, la plantilla se recompuso y trató de imponer su fútbol ante un oponente muy luchador. Nadie lograba batir al portero rival y así se llegó a la recta final del encuentro cuando todo cambió. En seis minutos, el Moraleja vio cómo se pasaba de un 0-0 a un 2-0 en el marcador que les dejaba sin premio al esfuerzo realizado, pero la situación fue a peor cuando en los compases finales un error zamorano acababa siendo el 3-0 definitivo. Con este choque concluido, ya toca pensar en el siguiente compromiso.