Suma y sigue del Atlético Benavente ante el Laviana

El Caja Rural Atlético Benavente FS confirmó en Laviana porqué ocupa la parte alta de la tabla. En un encuentro intenso y de ritmo cambiante, el conjunto de Macías se impuso por 3-4 ante un combativo Deportivo Laviana FS que plantó cara hasta el final. Los de Benavente, sólidos y con oficio, supieron manejar los momentos decisivos para llevarse tres puntos de oro en su visita al Polideportivo lavianés. El choque comenzó con dominio visitante. El conjunto de Miguel Ángel Macías salió con presión alta y apenas tardó cuatro minutos en encontrar premio. Charlie adelantó al Caja Rural con el 0-1, aprovechando una acción colectiva que reflejó la determinación con la que los zamoranos habían saltado al parqué. Ese tanto dio tranquilidad a los suyos, que controlaron buena parte del primer tiempo con una defensa firme y un Carrero muy seguro bajo palos. El Deportivo Laviana, necesitado de reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin sumar, no se rindió y buscó equilibrar el marcador. Sin embargo, el equipo blanzquiazul supo contener los intentos locales con orden y una buena gestión de la posesión. El primer tiempo concluyó con mínima ventaja visitante, dejando todo abierto para la segunda mitad.

El inicio del segundo acto fue eléctrico. En apenas cinco minutos el conjunto asturiano dio la vuelta al marcador con los goles de Pelayo (1-1, min. 22) y Manel González (2-1, min. 24). El pabellón rugió, y el Laviana se creció alentado por su afición. Pero el Benavente, fiel a su carácter competitivo, reaccionó pronto. Juanma, muy activo en la ofensiva visitante, igualó el partido en el minuto 27 (2-2) con una acción que devolvía la confianza al conjunto benavenano.

A partir de ahí, el duelo entró en una fase de alternancias, con ocasiones en ambas porterías. El Laviana apretaba, pero el Benavente supo esperar su momento. En el tramo final, los visitantes mostraron su mejor versión. Juanma volvió a aparecer en el minuto 36 para firmar el 2-3, culminando una jugada de precisión y temple. Apenas un minuto después, Jonás amplió la diferencia (2-4), poniendo el partido de cara para los de Benavente.

El Laviana, con el orgullo herido, reaccionó al instante con el tanto de Sergio (3-4, min. 37), lo que dio emoción a los últimos minutos. Sin embargo, el Caja Rural supo sufrir y administrar su ventaja con madurez. Los locales lo intentaron con portero-jugador, pero el cronómetro jugó en favor de los de los benaventanos que se consolidan en la segunda plaza y con aspitaciones máximas.