Fútbol Sala | Segunda Femenina

El Segosala baja de la nube al River femenino

El líder endosó un duro 8-1 a las zamoranas

Rubén Cala, entrenador del River Femenino

Rubén Cala, entrenador del River Femenino / JOSE LUIS FERNANDEZ

Paz Fernández

Zamora

El River Femenino regresó con una dolorosa derrota de casa de un líder, el Segosala, que no tuvo piedad con el equipo de Rubén Cala. Las segovianas apretaron desde el primer minuto y no dieron opciones a un plantel zamorano que se vio superado en todas las facetas para llegar 4-1 al descanso. En el segundo tiempo, nada cambió hasta el 8-1.

TEMAS

