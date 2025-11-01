El Segosala baja de la nube al River femenino

El River Femenino regresó con una dolorosa derrota de casa de un líder, el Segosala, que no tuvo piedad con el equipo de Rubén Cala. Las segovianas apretaron desde el primer minuto y no dieron opciones a un plantel zamorano que se vio superado en todas las facetas para llegar 4-1 al descanso. En el segundo tiempo, nada cambió hasta el 8-1.