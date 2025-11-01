Fútbol Sala | Segunda Femenina
El Segosala baja de la nube al River femenino
El líder endosó un duro 8-1 a las zamoranas
El River Femenino regresó con una dolorosa derrota de casa de un líder, el Segosala, que no tuvo piedad con el equipo de Rubén Cala. Las segovianas apretaron desde el primer minuto y no dieron opciones a un plantel zamorano que se vio superado en todas las facetas para llegar 4-1 al descanso. En el segundo tiempo, nada cambió hasta el 8-1.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Un buzón expendedor de drogas en Zamora lleva a su dueño a prisión
- La fábrica de queso de Fresno de la Ribera: un motor económico en la Zamora rural
- Latemaluminium obtiene autorización ambiental definitiva para su planta en Villabrázaro tras un año de paralización
- La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial
- El vecino centenario que emociona al pueblo de Grisuela de Aliste