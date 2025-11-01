Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Caja Rural tras ganar al Palmer: "No puedo estar más contento y orgulloso"

Saulo Hernández estaba satisfecho tras el encuentro en el que los suyos pudieron reencontrarse con la victoria después de una racha mala en la que engancharon tres derrotas en Liga y otra en copa. El técnico fue sincero al recordar que "en el deporte profesional no se nos juzga por el trabajo que hacemos cada día, sino que se nos juzga por lo que conseguimos sacar el sábado. Nosotros éramos conscientes, dentro del vestuario, de que el trabajo viene siendo bueno, pero llevamos tres derrotas consecutivas en liga", recordó el entrenador del CBZ. "Venía un equipo que actualmente va en la última posición a casa y nosotros teníamos que ser capaces de sacar el partido como fuese y así ha sido. Creo que hemos jugado un partido muy serio, hemos dominado el rebote, hemos corrido sin parar y pienso que todos han tenido importancia a lo largo del partido, lo que ha permitido conseguir una victoria. Así que no puedo estar más que contento y orgulloso", argumentó el responsable del staff técnico del CBZ.

Además, Hernández quiso recordar que "como entrenador he aprendido a nunca minusvalorar a un rival y a entender que cada victoria cuesta y hay un trabajo detrás tremendo". Con todo, dejó claro que "no puedo valorar si ellos lo han hecho bien, mal o regular. Lo que puedo decir es que nuestros jugadores han hecho un esfuerzo máximo, que han ejecutado bien el plan de partido y además ha sido de esos días que tenemos acierto y que desde la línea de tres hemos tenido muy buenos porcentajes. Como he dicho, hemos dominado el rebote, entonces ¿cómo no nos van a gustar los días así enfrente de nuestra afición?", concluyó el entrenador que, además, hizo debutar a su hijo Rubén Hernández.