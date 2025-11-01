Recoletas Zamora quiere seguir escalando puestos

Tras un calendario que no fue nada propicio en las primeras jornadas, el Recoletas Zamora tiene ahora la oportunidad de remontar en la clasificación de la Liga Challenge y al tiempo de progresar en el acoplamiento de una plantilla que tiene capacidad para conseguir muy buenos resultados en cuanto supere una pretemporada aciaga y un comienzo de liga en el que ha tenido que medirse a tres de los mejores equipos de la competición.

La reacción pareció iniciarse en la pasada jornada con la brillante victoria (61-79) en la visita a un Paterna que no se mostró como un rival débil, y esta tarde (20.30 horas) las naranjas reciben al Domusa Teknik, todo un clásico en la categoría, que figura con las mismas dos victorias que las zamoranas, en el puesto undécimo y con opciones de situarse pronto en los puestos de play off de ascenso.

El equipo de Azkoitia que dirige Luis Agirre dispone este año de una plantilla muy completa que lideran la norteamericana Scylar Van, una pívot de 1.83 que promedia 12 puntos y 6 rebotes; y la exterior portuguesa Inés Vieira que cumple su primera campaña en el baloncesto español como directora de juego del equipo vasco. En cuanto a las jugadoras de la fructífera cantera vasca, está destacando este año la alero Jone Azcue que cumple su cuarta campaña en Azkoitia, y también está rindiendo a un alto nivel la samoana que cumple su sexta temporada en España, Geraldynn Leaupepe. Además la checa Barbora Tomancova ha llegado al Iraurgi tras jugar el pasado año en Barakaldo y la francesa Elodie Lallotte completa el juego interior del equipo gipuzkoano.

El Recoletas Zamora poco a poco está adquiriendo un alto nivel competitivo y es de esperar que la base Aina Martín pueda estar ya al máximo nivel esta tarde en el Ángel Nieto. El equipo de Raúl Pérez debe aprovechar el gran nivel que está alcanzando la senegalesa Fatou Pouye que cuajó una gran actuación en Paterna y es ya una de las jugadoras más valoradas de la Liga: la novena anotadora con 13,6 puntos de media; la octava mvp; la novena triplista con 3/6 y la novena también en tiros libres (15/18).

La andaluza Bea Sánchez está cuajando un gran comienzo de temporada, con un estado de forma envidiable y confía plenamente en las posibilidades del equipo naranja: "La victoria no llegaba pero la dinámica de trabajo era muy positiva, hemos ido creciendo y ahora estamos mucho más felices con esta nueva victoria". Respecto al Domusa, Bea Sánchez recuerda que "ya el año pasado nos pusieron las cosas muy difíciles, mantienen a muchas jugadoras del año pasado y se conocen bien, y en el juego interior tienen jugadoras muy físicas".

Raúl Pérez confía en las posibilidades del Recoletas para este sábado: "Físicamente quizás ellas estén un punto por encima nuestro, tienen una plantilla más larga, y las interiores son muy físicas, y será muy importante el rebote". Además el técnico extremeño quiere que el Recoletas ataque lo que pueda en transición: "Han hecho buenos fichajes, se han reforzado muy bien, y al tener jugadoras con mucho peso, les costará correr para atrás, aunque esa es nuestra filosofía de juego". n