El Recoletas supera con un gran esfuerzo a un duro Domusa

El Recoletas Zamarat se reivindicó este sábado con una muy meritoria victoria (53-47)tras un partido durísimo en el que superó a un Domusa que se empleó muy a fondo físicamente para sacar algo positivo pero terminó cediendo por agotamiento. Esta victoria catapulta a las maranjas hacia arriba en la tabla de la Liga Challenge y les permitirá adquirir la confianza necesaria para seguir progresando.

No era el de este sábado un partido para tomárselo a broma y desde los instantes iniciales, el Recoletas Zamarat se planteó seriamente el ir a por una victoria que le permitiera seguir escalando puestos en la clasificación. Yya desde el comienzo, las zamoranas tomaron la iniciativa en el marcador frente a un rival que se vio sorprendido por el enérgico inicio de las de Raúl Pérez que pronto se colocaron con un 11-4 tras dos triples de Florencia Niski y Ana Tainta que obligaron al equipo de Azkoitia a pedir un primer tiempo muerto. Siguieron sólidas las zamoranas pero un par de fallos en ataque permitieron a su rival cerrar el primer cuarto con 14-13.

El encuentro era muy intenso y la ansiedad de ambas plantillas hacía que el nivel ofensivo no fuera excesivamente bueno y le costaba avanzar al marcador. Dos minutos se mantuvieron sin anotar las naranjas y Raúl Pérez tuvo que pedir un tiempo muerto con 14-16 para que su equipo retomase la eficacia ofensiva. Domusa se había cerrado en una defensa en zona que se encargó de romper Eva Carregosa con un triple, pero Domusa respondió con otra canasta de tres puntos.

Las zamoranas también defendían con intensidad y encontraban serios problemas en el juego interior que es la faceta dominante en el equipo vasco. El partido se volvió un poco loco con las vascas tres puntos arriba mientras el Zamarat echaba el resto frente a una defensa contraria que rozaba la legalidad. Hasta tres minutos estuvieron ambos rivales sin ver aro y fue Florencia Niski la que desatascó la sequía anotadora por ambas partes y el Recoletas logró empatar a 23 a falta de dos minutos para el descanso. Y el marcador ya no volvería a moverse hasta el comienzo de la segunda parte con una canasta de Farou Filor (25-23).

No bajó la intensidad del encuentro tras el descanso y la dureza del juego siguió mandando sobre las anotaciones. Domusa volvió a igualar y el Recoletas seguía poniendo todo de su parte, pero no llegaba la brillantez del juego de ataque que saben desarrollar las naranjas. Era un partido de mono de trabajo y había que ganarlo poniendo pasión en el juego.

Volvieron a tomar la delantera las vascas que no bajaron el tono físico del partido y Eva Carregosa tuvo que ser atendida tras estrellarse contra una rival. Ana Tainta volvió a darle la delantera al Zamarat que parecía tomarle por fin la medida a su enemigo. Las fuerzas ya le fallaban al Domusa y era el momento de buscar ventajas en el marcador: primero fue Ana Pérez Relancio y luego Niski y las zamoranas se escaparon a unos esperanzadores cuatro puntos (33-29). El Domusa tuvo que agotar la posesión en un par de ataques y Fatou Pouye acertó con un triple para poner el 39-32 (27´).

El Zamarat comenzaba a imponerse por fin aprovechando que su rival había bajado el listón físico y la dureza en su defensa. La permisividad arbitral anterior se había acabado porque las vascas ya llegaban tarde a los cortes.

Comenzó el último cuarto con 39-35 y Recoletas comenzó a buscar como solución para todo a Fatou Pouye que no falló y las zamoranas consiguieron seguir por delante en el marcador en los momentos en que más se echaba en falta la ausencia por lesión de Aina Martín y Marta Fernández. Pero el resto del equipo respondía y, pese a que a ambos rivales les seguía costando muchísimo anotar, Recoletas se mantenía en 44-39 a falta de 6 minutos para el final.

Tuvieron que pedir un tiempo muerto las vascas para recuperar fuerzas pero Florencia Niski no falló en dos tiros libres providenciales que pusieron el 48-39. Parecía que la suerte estaba echada porque el juego del equipo visitante era ya demasiado loco pese a que Recoletas seguía sin ver aro con facilidad.

Raúl Pérez buscaba soluciones para la falta de anotación de su equipo y pidió un tiempo muerto a falta todavía de tres minutos porque el Domusa no se daba por vencido con (48-43). También las fuerzas de las zamoranas comenzaban a escasear y su rival seguía acercándose. No acertaban desde lejos las zamoranas pero tampoco sus rivales eran ya las de los tres primeros cuartos. Nixski tuvo el partido en sus dos tiros libres y acertó los dos para dar la puntilla al Domisa (50-45). Ya solo quedaba un minuto y una falta en ataque terminó por decantar la contienda a favor del Zamarat que se despidió con un triple de su base uruguaya (53-45) y ya no hubo más que hablar.