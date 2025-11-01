Juan Sabas, entrenador del Zamora CF tras la derrota ante el Pontevedra CF: "Nos podían echar a todos"

La derrota del Zamora CF fue un jarro de agua fría para todos que deja a Juan Sabas en una situación complicada. Cuestionado por su futuro, el entrenador rojiblanco dejaba claro que es una pregunta para la propiedad del club, para el Grupo Páez, y no para él porque, indicó, “yo me caigo y me levanto”. No obstante, sí fue más que sincero al asegurar que “con lo que hemos hecho sobre el terreno de juego nos podían echar a todos porque no hemos estado bien, es la realidad, y si alguien cree que se ha librado, no es así. Hemos estado horrorosos todos”.

En este sentido, explicó en la sala de prensa de Pasarón que él planteó el partido igual que la semana pasada poniendo sobre el césped un equipo “valiente, con dos puntas, para tener presencia en el área rival, ser fuertes a nivel defensivo… pero no hemos llegado a nada. Yo me incluyo el primero y luego que cada uno su responsabilidad, pero no es el camino para estar bien, ni es la imagen que debe dar el Zamora, muy lejos de un equipo fuerte que quiere estar arriba”.

Mismo once, distinto resultado

Además, Juan Sabas admitió que el de Pasarón, a pesar de ser el mismo once, estuvo muy lejos de ser el mismo equipo que goleaba a los cachorros del Athletic hace una semana. “El otro día tuvimos un fútbol brillante, por momentos, llegadas, generamos y este sábado fue muy diferente”. En su intervención recordó que jugaron 50 minutos con uno menos y “es más complicado”. “Me tengo que agarrar a que ellos están con uno más porque nosotros no hemos generado nada y hemos dado muchísimas facilidades a nivel defensivo. Creo que dos goles vienen de un saque de banda, uno de un saque de esquina y otro de un centro lateral… es decepcionante lo que hemos hecho, es la realidad”.

Así, el entrenador se incluía a sí mismo en la decepción que sentía porque “no es la imagen que tenemos que dar a nadie, si hay diez aficionados tenemos que dar muchísimo más. Estoy decepcionado por el resultado, por el juego y porque no hemos sido brillantes a nivel defensivo, pero los futbolistas también, son conscientes de que no hemos estado a un buen nivel”.

Con todo, el mensaje con el que se despidió de la comparecencia fue que toca “levantarse y seguir trabajando porque el resto ya no es mi decisión”.