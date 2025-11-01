Derrota del Zamora CF ante el Pontevedra CF en Pasarón que deja a Juan Sabas contra las cuerdas

El Zamora CF se vio superado claramente en el campo municipal de Pasarón tras caer goleado ante el Pontevedra por 4-1, en un partido donde los gallegos se mostraron superiores durante todo el partido. Pese a todo, los zamoranos, que se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Luismi, consiguieron llegar al descanso con empate (1-1) con un gol en el descuento de Farrel, pero los pontevedreses aprovecharon su ventaja numérica en la segunda mitad para acabar goleando a los zamoranos.

Este resultado deja muy tocado al equipo y a Juan Sabas contra las cuerdas.

El conjunto de la capital del Duero saltó al terreno de juego del campo municipal de Pasarón habiendo recobrado la confianza tras su último triunfo liguero en casa ante el Bilbao Athletic por 4-1. Sus anteriores tres derrotas consecutivas ligueras ante el Tenerife (3-1), Real Avilés (2-3) y Ponferradina (2-0) crearon un tenso clima en el club, pero las reuniones a nivel individual que mantuvo su entrenador, Juan Sabas, con los jugadores pareció funcionar y devolver la moral al equipo. Por su parte, los pontevedreses, con los mismos puntos que los zamoranos, se presentaron a este choque con la intención de romper su racha de tres partidos seguidos sin ganar, aunque también con la moral alta tras clasificarse el pasado miércoles para la segunda ronda de la Copa del Rey ante el UD Ourense en la tanda de penaltis.

El entrenador visitante, Juan Sabas, decidió repetir el mismo equipo titular que venció la pasada jornada al filial bilbaíno y con el mismo dibujo táctico de 4-4-2, mientras que su rival jugó con el esquema táctico 3-5-2, repitiendo casi el mismo once inicial que jugó en su último partido de liga ante el Arenteiro, con la única variación del regreso al equipo titular de su delantero, Selma, en lugar de Alain.

El encuentro se puso en marcha con un conjunto local que llevó más la iniciativa en el juego y que tuvo más la posesión del peligro. El medio del campo de los locales, con Yelko Pino, omnipresente en el arranque, Vidorreta y Tiago, le ganaron la partida a Carlos Ramos y Clavería, y llevaron más sensación de peligro al área rival. Los gallegos tuvieron su primera ocasión del partido a los 10 minutos en un centro de Selma a la posición de Brais Abelenda, que disparó por encima del larguero. A los zamoranos les costó entrar en el partido y se vio superado con claridad en el primer cuarto de hora del encuentro.

La presión de los locales hizo que los rojiblancos (en este partido jugó con la camiseta verde y pantalón blanco) tuvieran problemas para asomarse más en el área rival, aunque sí es verdad que lo mejor del equipo fue la solvencia defensiva. La primera jugada con polémica y que acabó con la petición del técnico visitante, Juan Sabas, del VAR por una posible agresión de Yelko Pino sobre Clavería, pero el colegiado, en una decisión incomprensible, decidió solo amonestar con amarilla al jugador local.

El encuentro se jugó más en terreno rojiblanco , aunque bien es cierto que las ocasiones claras de peligro brillaron por su ausencia hasta que llegó el primer remate a puerta que supuso el 1-0 para el Pontevedra en una jugada trenzada entre Luisao y Tiago, quien asistió para Yelko Pilno, que lanzó sobre la marcha un zapatazo que se coló por la escuadra en el 42'. Las cosas se le pusieron peor a los zamoranos por la expulsión por roja directa del central Luismi Luengo, pese a que Sabas solicitó de nuevo el VAR, pero el árbitro se reafirmó en su decisión inicial en el minuto 44. El Pontevedra casi aumentó su ventaja con un remate a bocajarro que acabó con un paradón de Fermín Sobrón. El partido se animó en el tramo final de la primera parte, en la que se llegó a descontar 7 minutos, y, cuando peor pintaba para el Zamora, llegó el empate en el descuento en su primer disparo a puerta y jugando en inferioridad numérica. Carlos Ramos lanzó una falta, que terminó con un remate de Farrel, que dio en el larguero, pero el balón entró dentro de la portería, llegándose al descanso con 1-1.

Desbordados en la reanudación

Tras la reanudación, el equipo local realizó un cambio ofensivo, metiendo a Resende arriba por el central Miki, quedando Vidorreta como central. Los zamoranos mantuvieron su sistema táctico 4-4-1, dando entrada a Kike Márquez. Los locales casi se volvieron a adelantar con un remate de Yelko Pino que desvió Fermín Sobrón. Sin embargo, los granates no fallaron en la siguiente ocasión y se adelantó con el 2-1 tras un centro desde la derecha de Garay, que remató de cabeza Selma a la red.

Los zamoranos se vieron desbordados por la superioridad local, pero pudieron igualar la contienda en una buena jugada del reciben salido (junto a Mario García) Markel Lozano, que terminó con un remate de volea de Farrel, que obligó a Marqueta a desviar el córner. Sin embargo, el Pontevedra encarriló el encuentro con el 3-1 anotado por Alain Ribeiro, que empujó el balón a la red, a la salida de un córner en el minuto 63. El Zamora bajó los brazos con el partido roto y con dos goles de desventaja, mientras que los locales, con todo a favor, jugaron a sus anchas. El Pontevedra se gustó y marcó su cuarto gol en una gran cabalgada con espacios de Álex González y su centro al área lo remató Brais Abelenda, en área pequeña, a la red.

Este 4-1 deja muy tocado al Zamora CF antes de recibir al ourense el próximo 12 de noviembre.