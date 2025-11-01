Comienza la fase regional del Campeonato de España de Galgos

La Federación de Castilla y León de Galgos pondrá en marcha hoy la fase previa del Campeonato de España que, como es sabido, estrena este año un nuevo sistema de competición por provincias. De esta forma, inician la competición los grupos 1, 2 y 3, correspondientes a los clubes de Valladolid y Zamora. Por lo que respecta a Zamora, y tras el cambio por las condiciones meteorológicas del programa previsto en un principio, el primer duelo lo protagonizarán en Carbonero de Ausín Teso Mayo y Campeador.

Mañana domingo, en Villaescusa se enfrentarán Valmoro y San Esteban del Molar, y en La Cantera correrán Zamora y La Guareña.

Provincial de Caza

Por otra parte, la Delegación Zamorana de Caza organizará hoy en el coto de Cuenca de Campos (Valladolid), una nueva edición del Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro. La competición volverá a reunir a los mejores cazadores de la provincial que buscarán la clasificación para el Campeonato de Castilla y León. Se espera además una buena participación de cazadoras. n