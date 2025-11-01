CAZA
Comienza la fase regional del Campeonato de España de Galgos
Cuenca de Campos acoge hoy el Provincial de Caza Menor con Perro
La Federación de Castilla y León de Galgos pondrá en marcha hoy la fase previa del Campeonato de España que, como es sabido, estrena este año un nuevo sistema de competición por provincias. De esta forma, inician la competición los grupos 1, 2 y 3, correspondientes a los clubes de Valladolid y Zamora. Por lo que respecta a Zamora, y tras el cambio por las condiciones meteorológicas del programa previsto en un principio, el primer duelo lo protagonizarán en Carbonero de Ausín Teso Mayo y Campeador.
Mañana domingo, en Villaescusa se enfrentarán Valmoro y San Esteban del Molar, y en La Cantera correrán Zamora y La Guareña.
Provincial de Caza
Por otra parte, la Delegación Zamorana de Caza organizará hoy en el coto de Cuenca de Campos (Valladolid), una nueva edición del Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro. La competición volverá a reunir a los mejores cazadores de la provincial que buscarán la clasificación para el Campeonato de Castilla y León. Se espera además una buena participación de cazadoras. n
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Un buzón expendedor de drogas en Zamora lleva a su dueño a prisión
- La fábrica de queso de Fresno de la Ribera: un motor económico en la Zamora rural
- Latemaluminium obtiene autorización ambiental definitiva para su planta en Villabrázaro tras un año de paralización
- La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial
- El vecino centenario que emociona al pueblo de Grisuela de Aliste