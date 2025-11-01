Fútbol | Primera RFEF
Clavería, futbolista del Zamora CF tras perder ante el Pontevedra CF: "En todos los goles hicimos algo mal"
El jugador rojiblanco, con gesto serio, insistía en que lo que toca es "trabajar, hacer autocrítica y corregir errores"
Con gesto serio, Pablo Clavería comentaba al término del partido en Pasarón que lo que toca ahora en el seno del Zamora CF es "hacer autocrítica y corregir errores", y admitió que "en todos los goles hemos hecho algo mal". Respecto al global del choque, recordó que "no hemos entrado mal, aunque sí nos costaba profundizar, pero estábamos vivos e incluso después de la expulsión pudimos empatar". No obstante, insistía en que "los cuatro goles son acciones nuestras que tenemos que mejorar porque no pueden pasar y son evitables".
La expulsión
Respecto a cómo afectó la expulsión sí confesó que fue un "palo" pero "pudimos empatar a los pocos minutos". "En la segunda parte, el 2-1 nos hizo mucho daño. Habíamos hecho lo más difícil y luego no estuvimos bien". Con todo, apuntaba que era "un día jodido, pero hay que trabajar, corregir y seguir insistiendo. Tenemos tiempo por delante hasta el siguiente partido para corregir errores y dar otra versión, como la que dimos el otro día que es la que todos queremos".
