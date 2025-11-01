Clavería, futbolista del Zamora CF tras perder ante el Pontevedra CF: "En todos los goles hicimos algo mal"

Con gesto serio, Pablo Clavería comentaba al término del partido en Pasarón que lo que toca ahora en el seno del Zamora CF es "hacer autocrítica y corregir errores", y admitió que "en todos los goles hemos hecho algo mal". Respecto al global del choque, recordó que "no hemos entrado mal, aunque sí nos costaba profundizar, pero estábamos vivos e incluso después de la expulsión pudimos empatar". No obstante, insistía en que "los cuatro goles son acciones nuestras que tenemos que mejorar porque no pueden pasar y son evitables".

La expulsión

Respecto a cómo afectó la expulsión sí confesó que fue un "palo" pero "pudimos empatar a los pocos minutos". "En la segunda parte, el 2-1 nos hizo mucho daño. Habíamos hecho lo más difícil y luego no estuvimos bien". Con todo, apuntaba que era "un día jodido, pero hay que trabajar, corregir y seguir insistiendo. Tenemos tiempo por delante hasta el siguiente partido para corregir errores y dar otra versión, como la que dimos el otro día que es la que todos queremos".