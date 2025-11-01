El CD Villaralbo afronta hoy un choque trascendental: CD Becerril, primer obstáculo azulón para iniciar la remontada liguera

El CD Villaralbo encara esta tarde un nuevo encuentro de liga en Tercera RFEF, una nueva oportunidad de romper su dinámica de resultados negativos y sumar tres puntos importantes. Botín que le impulsaría en la clasificación, tabla en la que ocupa la penúltima posición de la tabla.

Un duelo de gran importancia

El duelo de esta tarde (16.30 horas) en "Los Barreros" es de gran importancia para el equipo de Oji, tanto por la delicada situación que llevó al técnico a mandar un mensaje de unidad tras la derrota frente a Arandina CF, como por el rival con el que mide fuerzas. Oponente que no es otro que CD Becerril, rival directo de los azulones.

Los segovianos, al alcance del cuadro azulón

El cuadro segoviano acude a feudo villaralbino en 13ª posición, cuatro por encima del bloque anfitrión, pero con un colchón de tres puntos que desaparecería si el CD Villaralbo hace los deberes a lo largo de los 90 minutos de juego.

Once inicial del CD Villaralbo en su partido en feudo de la Arandina. | CD VILLARALBO / Cedida

Mejorar la defensa, vital

El CD Villaralbo encara el choque con la necesidad de mostrar mayor solvencia defensiva, especialmente en los pequeños detalles. Las faltas de concentración le han pasado mucha factura, siendo el guion habitual en los últimos partidos del conjunto zamorano arrancar con fuerza para, después, cometer un despiste que acaba siendo determinante.

Un rival goleador, pero débil atrás

Por ello, y porque pese a su posición en la tabla el CD Becerril acumula 10 tantos en ocho encuentros, la zaga debe ser el punto de partida para la segunda victoria liguera del CD Villaralbo. Un triunfo que llegará si también se ajusta la eficacia ofensiva, buscando sacar partida de los pobres números defensivos de su oponente, con el peor registro del grupo (15 goles encajados).