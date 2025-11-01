El CB Zamora Caja Rural recibe a un Palmer muy necesitado

El CB Zamora Caja Rural buscará esta tarde (17.30 horas) su tercera victoria de la temporada que le permita mantenerse en la zona tranquila de la clasificación, en el partido contra el Palmer Mallorca que ocupa el último puesto de Primera FEB sin conocer todavía el triunfo en las cinco jornadas que han transcurrido.

El colombiano Hansel Atencia debutará hoy con el Palmer. | PM / PM

El equipo que dirige Marco Justo viene, pese a todo, de cuajar un gran partido en la Copa España aliminando al Gipuzkoa Basket (76-86) pero perdió en casa el pasado fin de semana ante el Oviedo por un durísimo 57-78. Y para esta tarde en el Ángel Nieto tan solo cuenta con la baja del capitán del equipo, Joan Feliu, por lesión

El CB Zamora está situado en la cuarta plaza de los equipos que más puntos suman en la competición, con 90 puntos de media por partido y también ocupa posiciones destacadas en porcentajes de tiros de campo y de lanzamientos de tres puntos. El CB Zamora es segundo en tiros de campo con un 50,9% de eficiencia y primero en los triples con un estelar 42,5% de productividad.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha señalado que “nos enfrentamos a un buen equipo; todos los partidos nos van a pedir nuestro máximo y Zamora no va a ser menos. Tienen muchos puntos en el exterior con Rogers, Roberts y Peris; son capaces de anotar en cualquier momento del partido”.

El equipo insular ha buscado refuerzos ante la delicada situación por la que atraviesa en la Liga y ha incorporado al exterior colombiano Hansel Atencia que ha jugado en Oviedo, Estudiantes (en dos etapas distintas), Cáceres, Valladolid, Betis y Cantabria. El director deportivo del Palmer Basket, Juanan Serra, ha resaltado que “son un equipo muy completo en la línea exterior; destaca especialmente Roberts, pero también la dirección de Naspler”. Y por su parte, el entrenador ayudante Pablo Rosado cree que los blanquazuloes "son capaces de ganar a cualquier equipo, especialmente en su casa” y ha subrayado la capacidad exterior del CB Zamora y la jerarquía de sus interiores.

Los de Saulo Hernández regresan este sábado al Ángel Nieto tras acumular 4 derrotas consecutivas, 3 en Liga (Ourense, FIBWI Mallorca y HLA Alicante) y otra en Copa El Palmer Basket Mallorca, es un recién ascendido y debería ser un enemigo propicio pero Saulo Hernández ha señalado que "la lesión de Ty Roberts ha obligado a algunos jugadores a sacar su mejor versión. Toni Naspler ha tenido que dar un paso adelante, y Peris se ha sentido con mucha más confianza. Jugadores como Joey o Styrmir también han dado un paso adelante”.

No será un partido sencillo, según reconoció Jacob Round: “Palmer es mejor de lo que dice su clasificación. Han tejido que jugar contra Palencia y Coruña prácticamente en su debut y eso les ha hecho acumular un racha de derrotas”. n