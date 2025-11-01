Fútbol Sala
CD Segosala - Caja Rural River Zamora: Las zamoranas quieren sumar su segundo triunfo en el derbi del Pedro Delgado
Las segovianas son uno de los conjuntos más en forma del campeonato y ocupan la segunda plaza de la clasificación
El Caja Rural River Zamora de Segunda División Femenina disputa hoy, a partir de las 17.00 horas, el primer derbi regional de la temporada en casa del CD Segosala. Un encuentro en el que la formación blanquinegra espera alargar la buena racha iniciada en la última jornada.
Triunfo con goles
El equipo que dirige Rubén Cala saldó el último capítulo liguero consiguiendo su primer triunfo del curso al superar por 3-1 al CD Colegio San José. Un partido en el que Paula León y Blanca pusieron los goles para que los tres puntos de quedaran en el Ángel Nieto.
El cimiento para próximos partidos
El buen primer tiempo de las zamoranas y su capacidad para sufrir ante el bloque extremeño deben ser el punto de partida para el juego que pretende desplegar hoy el Caja Rural River Zamora tras la presentación realizada por el club el pasado jueves.
Un juego que intentará poner en práctica ante un rival de trayectoria muy diferente en este campeonato.
El derbi, todo un reto
Las zamoranas tratarán de asaltar el Municipal Pedro Delgado, pero no será sencillo; su oponente no deja de ser un CD Segosala que aspira a todo esta temporada y que está haciendo buenos los pronósticos. Las segovianas llevan una importante racha de triunfos y ocupan la segunda posición de la tabla.
