El fútbol femenino de Zamora, a por nuevas victorias este domingo: La Bovedana busca remontar el vuelo; el Amigos del Duero enlazar dos triunfos

El fútbol femenino zamorano vuelve a la acción este fin de semana con dos nuevos encuentros protagonizados por Bovedana y Amigos del Duero. Dos choques a los que ambos conjuntos llegan en momentos muy diferentes dentro de sus respectivas competiciones.

La Bovedana vuelve a casa buscando trazar un punto de inflexión

La Bovedana regresará mañana casa, el Municipal de Bóveda de Toro, com la obligación de ganar su séptimo encuentro de liga en Tercera RFEF para revertir la mala racha de resultados por la que atraviesan.

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. / Cedida

Tras caer derrotadas en los últimos minutos frente al Atlético Lince, las "moradas" se encuentran en penúltima posición de la tabla y necesitan ganar hoy al Salamanca FF para trazar un punto de inflexión con el que dar la vuelta a su tendencia negativa.

Salamanca FF, un rival complicado

El equipo de Sergio Mata no lo tendrá nada fácil, ya no solo porque acumule cinco encuentros sin ganar, sino porque tendrá que medir fuerzas con uno de los equipos más en forma del campeonato como el Salamanca FF, que figura en la segunda plaza de la clasificación con cautro triunfos consecutivos.

El Amigos del Duero viaja a Valladolid

Por su parte, el Caja Rural Amigos del Duero afronta también mañana un nuevo encuentro dentro de la Liga Gonalpi. Las rojiblancas viajarán a feudo del Ribera Atlético Valladolid, donde a partir de las 13.15 horas tratará de sumar tres nuevos puntos.

Una jugadora del Amigos del Duero toca el balón entre dos rivales. / Jose Luis Fernández

El equipo de Raúl Campano encara el duelo tras firmar una clara victoria sobre el CD San Pío X (3-1), resultado con el que dejó atrás dos derrotas consecutivas y se situó en novena posición de la tabla.

Objetivo: alargar las buenas sensaciones una jornada más

El objetivo del Caja Rural Amigos del Duero será dar continuidad a las buenas sensaciones de ese último encuentro ante un rival directo en la clasificación. Un conjunto vallisoletano que aspira a situarse en el lugar de las zamoranas dentro de la zona tibia de la tabla.

Un rival directo, pero asequible

El Ribera Atlético Valladolid se presenta como un rival de nivel asequible para el bloque zamorano, similar al colista la pasada semana. Y es que, las vallisoletanas acumulan una única victoria en su casillero y la firmaron hace ya un mes.