El BM Zamora quiere afianzarse como líder en Cantabria

El flamante líder del Grupo B de Primera Nacional, BM Zamora Caja Rural, visita mañana (12.30 horas) al Lafuente Pereda de Santander con el objetivo de afianzarse en la primera plaza de la clasificación que consiguió con su victoria en la pasada jornada contra el Salamanca. Ahora hay que consolidar ese puesto que no ha extrañado a nadie y que viene a convertir en mera anécdota la derrota de los pistachos ante el Covadonga en la cuarta jornada. Y para ello, los de Félix Mojón intentarán imponer su estilo de juego ante un rival situado en mitad de la clasificación gracias a las tres victorias que ha conseguido hasta el momento contra Torrelavega (33-38), Pinto (34-32) y Astillero (36-31).

Es un equipo liderado por Marcos Casado y Guillermo Herrero, al que Félix Mojón respeta mucho. El técnico gallego reconoció en rueda de prensa que "sabíamos que iba a ser una competición muy igualada y tal vez me sorprenda un poco que Gijón esté tan abajo. Esperábamos un Gijón que, con un año más de rodaje, y un equipo con mucha calidad y experiencia, estuviera un poco más arriba. Los madrileños eran un poco la incógnita pero sabíamos que Sanse se había reforzado bien y tiene muy buen gusto en el juego de ataque. Hasta ahora los equipos madrileños, más que sorpresa, son equipos que van a ir a más porque Madrid es una ciudad grande, la pretemporada no se hace como tal porque la gente está de vacaciones y a medida que va avanzando el año, esos equipos van entrando en competición, van adquiriendo experiencia y minutos, y se hacen más peligrosos a medida que avanza la temporada", añadió el técnico orensano.

El entrenador del BM Zamora Caja Rural podrá contar este domingo con todos sus jugadores: "Otra vez dolor de cabeza para hacer la convocatoria, pero bendito dolor de cabeza. Lalo tiene una contusión pero creo que llegará en plenitud de facultades al partido.

El Pereda es un equipo con escaso poder goleador pero lo compensa con un buen trabajo defensivo.

Respecto al resto de encuentros, el Sanse madrileño no lo tendrá sencillo en su visita a un Torrelavega que solo ha perdido dos partidos hasta el momento. Por su parte, el Covadonga, que va tercero,viaja a Camargo, un rival que solo ha ganado un partido. n