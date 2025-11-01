Barbero y Emma insuflan oxígeno al CD Villaralbo

El Villaralbo recibió este sábado un balón de oxígeno que se preveía imprescindible para el equipo azulón, que estaba (y sigue estando) muy necesitado de puntos. El equipo zamorano afrontaba un nuevo partido en Los Barreros y lo hacía como una verdadera final, conscientes todos de las urgencias que empezaban a acumular a su espalda.

Visitaba el municipal villaralbino otro rival de la zona baja, el Becerril, al que el cuadro de Oji pretendía dar alcance en la clasificación. Arrancó el encuentro y lo hizo con un cuadro anfitrión bien colocado que quiso imponer su ley desde el comienzo, consciente también de la importancia de no hacer concesiones que se están pagando muy caras este curso. El buen inicio tuvo su recompensa a los diez minutos cuando Barbero aprovechó al máximo una gran falta a favor para poner el 1-0. Lo más difícil parecía hecho, aunque había que mantener esa ventaja. El Becerril trató de responder, pero unas veces Miguel y otras, la falta de puntería, permitieron llegar al descanso con esa ventaja mínima que daba esperanzas, aunque no permitía relaciones.

El Villaralbo siguió luchando y buscando el segundo, y esa vez sí, vio premio a su esfuerzo cuando en el 56’ Emma ponía el 2-0 y encauzaba el choque, dando algo de tranquilidad a los suyos. Oji pedía calma desde el banquillo y con los cambios intentaba dar consistencia a los suyos que acariciaban ese +3 tan necesario.

Al final fue posible y el equipo da un paso al frente y recibe un poco de aire, aunque ese triunfo debe ser un impulso para continuar con la escalada en la clasificación.