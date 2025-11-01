Hoy por tí, mañana por mí: Atlético Benavente y River Zamora pueden hacerse un favor mútuo este fin de semana en Seguna División B de fútbol sala

"Hoy por tí, mañana por mí". Ese espíritu de camaradería impregna las horas previas de la octava jornada liguera para los equipos zamoranos en Segunda División B. Un capítulo en el que Caja Rural Atlético Benavente y Caja Rural River Zamora pueden realizarse un "favor mutuo", además de ayudarse a sí mismos logrando tres puntos.

La ocasión la pintan parda

Los benaventanos visitan a un contendiente de los zamoranos en al lucha por la permanencia; los blanquinegros, por su parte, reciben en casa al líder de la clasificación que persiguen los blanquiazules con el cuchillo entre los dientes. Así pues, ganar cualquiera de los dos partidos es vencer por partida doble para la provincia.

El Atlético Benavente quiere volver a ganar a domicilio

El Caja Rural Atlético Benavente viaja hasta tierras asturianas para jugar contra el Deportivo Laviana FS esta tarde a partir de las 18.00 horas. Un duelo que puede resultar más duro de lo que indica la diferencia entre el segundo y el 15º clasificado.

Los benaventanos se han mostrado irregulares a lo largo del último mes y ha sufrido problemas lejos de La Rosaleda. Ya van dos jornadas que no ganan fuera de casa.

Un rival duro como local

Eso puede motivar a un Deportivo Laviana que, sin embargo, parece presa fácil. Acumula cuatro derrotas consecutivas desde que sumara su último punto. Eso sí, lo logró como local al abrigo de su público y ante un Tierno Galván que superó en su día al equipo de Macías.

El River Zamora puede "devolver el favor"

De ganar el Caja Rural Atlético Benavente este partido, además de asegurar su segunda plaza, daría también aire a un Caja Rural River Zamora que transita por la zona baja de la tabla. Un vecino que mañana domingo tendría ocasión de devolverle el gesto.

Choque contra el mejor equipo

El conjunto que dirige García Poveda recibirá en el pabellón Manuel Camba, a las 12.00 horas de la jornada dominical, al actual líder de la clasificación: Leis Pontevedra.

Optimismo pese al oponente

Los blanquinegros acuden al envite con optimismo, siendo uno de los únicos tres equipos que ha logrado los últimos seis puntos en juego.

Sin embargo, el cambio de tendencia podría no ser suficiente ante un bloque diseñado para ascender y que no ha perdido ninguno de los puntos que ha disputado. Un bloque que tiene seis puntos de renta sobre el Caja Rural Atlético Benavente y que no facilitará que la racha zamorana siga creciendo.