Fin de semana "de lo más completo" para AB Club Pádel

El AB Club de Pádel vivió un fin de semana cargado de actividad en el marco de las competiciones regionales Series Nacionales de Pádel y Mayor League Pádel, con cuatro enfrentamientos disputados entre el sábado y el domingo que dejaron un balance mixto para sus distintos equipos.

La jornada comenzó el sábado por la tarde con el desplazamiento del equipo AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata SNP Future a Salamanca, donde se enfrentó al conjunto local Olimpo Future. El duelo, marcado por la intensidad y el alto nivel competitivo, se saldó con una contundente victoria para los salmantinos por 10-2.

Formación del equipo femenino AB Club Pádel en Salamanca. / Cedida

Enfrentamiento en casa ante Asifer PádelShow

Ya en la mañana del domingo, el equipo AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata 500 recibió en su sede del Club Deportivo Albatros a las vallisoletanas del Asifer PádelShow. El enfrentamiento fue mucho más equilibrado que el anterior, con partidos muy disputados que se decidieron por pequeños detalles. Finalmente, las visitantes se impusieron por un ajustado 5-7, dejando buenas sensaciones en el equipo anfitrión a pesar de la derrota.

MLP Plata: punto valioso ante el líder

La actividad continuó el domingo por la tarde con el equipo AB Club de Pádel Caja Rural categoría Plata, que disputó una nueva jornada de la MLP frente al líder de la tabla, el Top2Padel-Grúas Colorado de Béjar. El resultado final fue de 1-2 a favor del conjunto bejarano, aunque el equipo local logró sumar un punto gracias a la victoria en el enfrentamiento femenino. Este triunfo parcial se considera especialmente valioso dada la entidad del rival y su posición en la clasificación.

Equipo femenino de la MLP del AB Club Pádel. / Cedida

Victoria aplastante en Valladolid

La jornada concluyó también el domingo por la tarde con un partido aplazado del equipo SNP Future, que se desplazó a Valladolid para medirse ante las Fanatiqas. En esta ocasión, el AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata logró una brillante victoria por 2-10, mostrando un juego sólido y efectivo que les permitió dominar el marcador de principio a fin. Este resultado sirvió para cerrar el fin de semana con una nota positiva y reforzar la moral del equipo tras los duros compromisos anteriores.

Próxima semana: descanso y preparación

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la próxima semana será de descanso competitivo para todos los equipos del club. No obstante, los entrenamientos continuarán en la AB Escuela de Pádel, donde se prepararán las siguientes jornadas con el objetivo de seguir creciendo en la competición y mejorar los resultados obtenidos.