Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, antes del duelo en Pontevedra CF: "Hay que abrazar lo bueno y estar todos unidos, de verdad"

El Zamora CFvisita este fin de semana el estadio de Pasarón para enfrentarse al Pontevedra CF, con el objetivo de consolidar la buena imagen ofrecida en la victoria por 4-1 ante el Bilbao Athletic. Una victoria que Juan Sabas, como técnico, quiere tomar como marco de referencia para el futuro. Un partido del que rescatar mucho de cara al choque de este sábado y los siguientes para que se inicie una racha positiva que sea larga y fructífera para los rojiblancos.

"Hay que abrazar lo bueno"

Sabas considera que el triunfo del pasado fin de semana debe marcar un antes y un después. “Cuando tienes una racha negativa, hay que hacer de todo para alejarse de esas sensaciones”, afirmó, destacando que su equipo puso la intensidad necesaria y mostró "buenos argumentos" para la victoria.

Precisamente, el entrenador rojiblanco insistió que su equipo debe hacer fuertes los motivos de su victoria y cimentar en ellos su futuro. "Hay abrazarse a lo bueno y que nos dure mucho”, destacó, reconociendo que cada jornada es una prueba a superar y no hay tiempo para otra cosa que agarrarse a los puntos positivos y afianzarlos.

"Cada semana hay un examen, una nueva reválida, y hay que intentar sacarla con éxito, con buena nota", subrayó, consciente de que, pase lo que pase en el futuro, lo importante es hacer crecer al equipo.

Reuniones con la presidencia: "Era necesario"

En ese sentido, Juan Sabas fue claro señalando que, "independientemente del entrenador que haya en el futuro", lo prioritario "es siempre el Zamora CF" y, por ello, él y los propietarios del club tuvieron una charla tras el último encuentro y volvieron a reunirse a comienzos de semana.

Juan Sabas, en el banquillo del Ruta de la Plata. / José Luis Fernández

El técnico valoró positivamente estos encuentros: “Es necesario hablar las cosas a la cara, con honestidad. La semana ha sido muy diferente, muy buena”, explicó.

Para Sabas, lo importante no son los nombres propios, sino el trabajo diario y la unidad del grupo: “Si nos unimos todos, va a ir mucho mejor. Todos es todos, sin excepción”, destacó, recordando que en el Zamora CF "hay un proceso para hacer las cosas bien" y "los resultados son una cosa importante de ese proceso, pero no puede ser la única".

Sabas, centrado en la "recuperación mental" tras Ponferrada

En su búsqueda por otros tres puntos en Pasarón, Juan Sabas señaló que el trabajo durante la semana "ha sido el mismo de siempre" y que, en los últimos días, han cambiado pocas cosas en ese sentido. Eso sí, apuntó una diferencia centrada en su forma de actuar.

El entrenador reconoció que la derrota en Ponferrada fue especialmente dura, no por el resultado, sino por la imagen ofrecida: “No fue una buena imagen del Zamora”, admitió. Y, desde ese punto, ha modificado su enfoque en el día a día.

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

“En lugar de charlas grupales he apostado por charlas individuales, empezando por los capitanes; o charlas por puestos de trabajo", detallaba, afirmando que el resto de los aspectos del entrenamiento han permanecido porque la identidad que se busca del equipo es clara.

Un equipo dominador y vertical

Respecto a ese estilo de juego, Sabas quiere un Zamora CF dominador, con capacidad para jugar en campo rival y ser vertical: “Queremos tener superioridad con Fermín, llegar con gente al área y ser fuertes en las dos áreas”, explicó.

El técnico destacó que, en el último partido, el equipo generó ocasiones, marcó cuatro goles y sufrió defensivamente, aunque lamentó no haber mantenido la portería a cero. Un aspecto que puede ser fundamental en Pasarón.

Mejorar fuera de casa

Sabas no ocultó que uno de los desafíos actuales del Zamora CF es ganar como visitante, recuperar esa buena línea a domicilio que el equipo tuvo la pasada temporada en Primera RFEF. Y tiene claro cómo lograrlo.

“Hay que ser valientes y saber sufrir en momentos puntuales”, afirmó. El equipo debe estar preparado para las dificultades que supone jugar fuera, con rivales arropados por su afición.

"Hay que ser valientes y saber sufrir en momentos puntuales" Juan Sabas — Entrenador del Zamora CF

Sabas recordó que "esta categoría demanda que los pequeños detalles en los que tú puedas ser mejor te acompañen" para sumar a domicilio, ya que es una lucha "muy igualada". Puso como ejemplo al Tenerife, y su cambio de tendencia, esperando que el Zamora CF recorra el camino opuesto a los isleños tras ganar al filial del Athletic Bilbao.

Pontevedra, un rival exigente

Sobre el próximo rival, Sabas mostró respeto y cautela: “Es un equipo que aprieta mucho en su campo y tiene futbolistas muy interesantes”, señaló. El técnico advirtió que si el Zamora se mete atrás, sufrirá: “No queremos ponerle las cosas fáciles al rival”, concluyó.