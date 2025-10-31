José Carlos Álvarez se proclama campeón

José Carlos Álvarez Reguilón "Tapo" se proclamó campeón de la prueba puntuable para la Copa España BTT XCM en la categoría Master 50 disputada el pasado domingo en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra sobre una distacia de 69 klómetros. El corredor alistano finalizó primero en la clasificación de veteranos +50 con 8 minutos de ventaja respecto a Carlos Rodríguez (Tribikes) y nueve sobre Iván Martínez (Kanina Bikes) que fue tercero. El vencedor absoluto fue el élite Adrián Plaza.

Con esta victoria, Álvarez Reguilón se proclama campeón de la Copa España después de ganar dos de las cuatro pruebas puntuables en esta modalidad de maratón (Calamocha y Cazalla) y de ser segundo en la de Cuntis (Pontevedra), por delante del vasco Iker Irastorza y del andaluz Carlos Rodríguez.

El corredor zamorano del club Ceadea MTB ha participado en varias pruebas de la Federación de Ciclismo BTT de España, en otras carreras por España a nivel UCI , en el Campeonato de Castilla y León y en algunas del Trofeo BTT Dipu un subcampeonato España de Maratón Btt XCM M-50, el subcampeonato España Ultra Maratón Btt XCUM M-50. Ha sido además campeón de Maratón Castilla y León Btt XCM M-50 y ha logrado varios podios por España en pruebas UCI y en las pruebas del Trofeo Btt Diputación de Zamora.