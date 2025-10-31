Imparable crecimiento de la cantera del fútbol sala zamorano: El Ríver supera las 150 fichas tras la fusión

Más de quinientas personas tomaron parte en el acto de presentación de la temporada del club Ríver Zamora que, tras su fusión con el InterSala Zamora, ha superado las 150 fichas de jugadores y jugadoras de todas las categorías.

El Ríver supera las 150 fichas tras la fusión

El recinto ferial de Ifeza fue de nuevo esta año para albergar un acto multitudinario que se ha consolidado ya y que año tras año viene a confirmar la pujanza del Ríver, sobre todo en su trabajo con las categorías inferiores. Y en el acto quedó patente el incremento de un 30 por ciento en el número de fichas federadas que ascienden ya a 165, según dejaron patente los representantes del club zamorano.

El Ríver supera las 150 fichas tras la fusión

Por el ascenario de Ifeza y ante la atenta e incondicional mirada de los familiares y amigos de los jugadores, junto a los representantes de las instituciones y de los patrocinadores, desfilaron los equipos de Debutantes, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juveni y Tercera División, para finalizar con la presentación de los dos buques insignia del club como son los de Segunda División Femenina y Segunda División B masculina. Asistieron al acto y recibieron sus respectivas camisetas grabadas los representantes de las entidades patrocinadoras, encabezadas por el diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal Manuel A. Alonso, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, junto al resto de numerosos patrocinadores que respaldan la labor que realiza el club.

El Ríver supera las 150 fichas tras la fusión

Alejandro Pérez, presidente del Ríver FS, agradeció los apoyos que recibe el Club desde los padres hasta las instituciones y pidió a todos "estar más unidos que nunca y trabajar en la misma dirección", cerrando el acto que finalizó con un vino español en el que participaron los presentes.