David Gallego, del Balonmano Zamora, sobre el encuentro ante el Pereda: «Jugar fuera nunca es fácil»

El jugador del BM Zamora Caja Rural David Gallego reconoció este jueves que el Pereda será un rival difícil el próximo domingo porque «además es un viaje largo, el rival tiene buenos jugadores individualmente y colectivamente juegan bastante bien». El extremo zamorano cree que Pereda tiene mejores jugadores que el último rival, el Salamanca, como es el caso de Sergio Rubio y Guillermo «que nos pueden hacer daño y tenemos que trabajar en defensa, estar muy juntos en el centro para evitar que nos metan goles fáciles. A sus extremos llegan menos bolas, por lo que tenemos que cerrar más el centro».

Gallego está alcanzando un importante protagonismo este año en el equipo que dirige Félix Mojón y reconoce que «estoy cómodo, poco a poco voy mejorando e intento ayudar al equipo lo máximo posible e intento sumar entrenando y en los partidos».

Félix Mojón.

El BMZ ha alcanzado el liderato y David Gallego señala que «este año la liga es un poco más fácil que la del pasado pero cualquier rival te puede hacer daño, como nos pasó con Covadonga y jugar fuera, en Primera Nacional, no es fácil nunca y menos en un campo como el de Pereda».

Por su parte, Félix Mojón, con la perspectiva de varios días desde el último partido, señaló que «tenemos que trabajar en el aspecto sicológico de la constancia, en no ser tan irregulares. Choca ser capaces de lo mejor en la segunda parte pero hacer una primera parte tan desacertada, en cuanto a la eficiencia, a que nos costó hacer gol, las transiciones. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Ayer en el entrenamiento incidimos mucho en eso, en que tenemos que insistir mucho en esa constancia en no bajar esa intensidad y ser constantes el cien por cien del tiempo».

No cree el técnico orensano que el alcanzar al liderato pueda ser un arma de doble filo para el equipo pistacho: «Ese tiene que ser nuestro lugar. No podemos rehuir de ser los favoritos, hay que asumirlo como tan y tenemos que ser conscientes de que los rivales nos ven como el equipo favorito. Y si estamos ahí, pese al tropiezo de Covadonga, quiere decir que sí que lo esperábamos. No tiene que ser un arma de doble filo, tiene que ser algo que nos afiance que nos diga que ese es nuestro lugar y hay que trabajar para no salir de ahí. Tiene que servirnos de aliciente y para intentar conseguir una ventaja que nos de estabilidad en esa posición de fase de ascenso. Hay que trabajar para distanciarnos cuanto antes de los rivales que nos puedan complicar la clasificación».

Félix Mojón analizó el trabajo defensivo que está realizando su equipo: «Hemos trabajado en pretemporada defensas de 5-1 y de 3-2-1, pero más esta segunda porque es una defensa que individualiza y que responsabiliza a cada jugador de su oponente, el que no defiende se queda con el culo al aire. Esta defensa descubre carencias que a lo mejor tenemos en ataque y nos da un principio de responsabilidad con el pivote. En la pretemporada nos salió bastante bien y el otro día era una situación concreta para utilizarla con un jugador en concreto». n