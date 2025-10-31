Fútbol
Dani Merchán, jugador del Zamora CF antes del duelo frente al Pontevedra CF: "El equipo quiere continuar la buena dinámica en Pasarón"
"Lo más importante fuera de casa es mantener la portería a cero y, a parti de ahí, buscar generar ocasiones", afirma el lateral
El Zamora CF afronta este fin de semana un nuevo reto en Pasarón ante el Pontevedra CF. Un choque que encara con el objetivo de prolongar la dinámica iniciada tras la contundente victoria por 4-1 frente al Bilbao Athletic. En la previa del encuentro, el lateral izquierdo Dani Merchán compartió las sensaciones del vestuario antes del partido y aseguró que los rojiblancos están muy concentrados en intentar convertir el último triunfo en el inicio de una racha positiva.
Punto de inflexión tras la victoria
Merchán ha comenzado destacando la importancia del último triunfo: “Tenemos ganas de continuar esa buena dinámica que sirviese de punto de inflexión”, señaló, comentando: "el equipo venía de una mala racha de tres partidos sin puntuar y era importante lograr la victoria".
El jugador zamorano considera que no hubo grandes cambios tácticos, pero sí una mayor implicación: “El equipo era consciente de que teníamos que dar todos el 100% para romper la mala racha”, explicó. Esa actitud fue clave para sumar los tres puntos en casa.
Confianza intacta en el vestuario
A pesar de los tropiezos anteriores, Merchán asegura que el grupo no ha perdido la calma: “En ningún momento ha habido tensión. Esto es muy largo y sabemos que tenemos un gran equipo”, afirmó.
Claves para mejorar fuera de casa
Uno de los retos del Zamora CF está en mejorar su rendimiento como visitante. Merchán lo tiene claro: “Lo más importante fuera de casa es mantener la portería a cero y no dar opciones al rival”, indicó. Y, a partir de ahí "buscar generar ocasiones para ganar y sumar puntos. Pero, siempre, mirando en mantener la portería a cero para puntuar y lograr, aunque sea un empate", explicó.
Respeto por el Pontevedra CF
Sobre el rival de esta jornada, el Pontevedra CF, Merchán mostró respeto: “Es un equipo complicado, y más en su casa, como todos los de la categoría”.
Sin embargo, el rojiblanco insistió en que el foco debe estar en el propio Zamora de cara a lograr los tres puntos. “Tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer nuestro juego y conceder poco”, señaló Merchán, asegurando que lo importante será "explotar lo bueno" que tiene el Zamora CF.
El factor meteorológico no será excusa
Por lo que respecta a las posibles condiciones del duelo, Merchán fue claro. El Zamora CF no puede buscar excusas en esa parcela y debe salir a ganar con independencia de las mismas.
En ese sentido, el lateral aseguró que, aunque las previsiones apuntan a lluvia intensa en Pontevedra y Pasarón no goce del mejor drenaje, eso no debe afectar al rendimiento del Zamora CF. "Va a llover para los dos equipos. No es ningún tipo de excusa”, aseguró, explicando que "esté como esté el campo, el equipo tiene que ir a competir" y tiene jugadores para hacerlo.
Competencia sana en el lateral izquierdo
En cuanto a su momento personal en el Zamora CF, aseguró sentirse "contento en Zamora, con el grupo, el cuerpo técnico y con el resto de personas" de su día a día. Incluyendo un Miki Codina con el que pelea por el lateral izquierdo.
"La competencia con Miki es sana y nos ayuda a los dos a dar el 100% cada día”, explicó el lateral dejando claro que esa es la clave para los éxitos rojiblancos: que sus futbolistas siempre den el máximo.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
- Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Desestimada la demanda interpuesta por Leche Gaza contra el Ayuntamiento de Zamora al que reclamaba más de un millón de euros
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones