Dani Merchán, jugador del Zamora CF antes del duelo frente al Pontevedra CF: "El equipo quiere continuar la buena dinámica en Pasarón"

El Zamora CF afronta este fin de semana un nuevo reto en Pasarón ante el Pontevedra CF. Un choque que encara con el objetivo de prolongar la dinámica iniciada tras la contundente victoria por 4-1 frente al Bilbao Athletic. En la previa del encuentro, el lateral izquierdo Dani Merchán compartió las sensaciones del vestuario antes del partido y aseguró que los rojiblancos están muy concentrados en intentar convertir el último triunfo en el inicio de una racha positiva.

Punto de inflexión tras la victoria

Merchán ha comenzado destacando la importancia del último triunfo: “Tenemos ganas de continuar esa buena dinámica que sirviese de punto de inflexión”, señaló, comentando: "el equipo venía de una mala racha de tres partidos sin puntuar y era importante lograr la victoria".

El jugador zamorano considera que no hubo grandes cambios tácticos, pero sí una mayor implicación: “El equipo era consciente de que teníamos que dar todos el 100% para romper la mala racha”, explicó. Esa actitud fue clave para sumar los tres puntos en casa.

Confianza intacta en el vestuario

A pesar de los tropiezos anteriores, Merchán asegura que el grupo no ha perdido la calma: “En ningún momento ha habido tensión. Esto es muy largo y sabemos que tenemos un gran equipo”, afirmó.

Merchán intenta frenar a un jugador del Tenerife. / Area 11

Claves para mejorar fuera de casa

Uno de los retos del Zamora CF está en mejorar su rendimiento como visitante. Merchán lo tiene claro: “Lo más importante fuera de casa es mantener la portería a cero y no dar opciones al rival”, indicó. Y, a partir de ahí "buscar generar ocasiones para ganar y sumar puntos. Pero, siempre, mirando en mantener la portería a cero para puntuar y lograr, aunque sea un empate", explicó.

Respeto por el Pontevedra CF

Sobre el rival de esta jornada, el Pontevedra CF, Merchán mostró respeto: “Es un equipo complicado, y más en su casa, como todos los de la categoría”.

Sin embargo, el rojiblanco insistió en que el foco debe estar en el propio Zamora de cara a lograr los tres puntos. “Tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer nuestro juego y conceder poco”, señaló Merchán, asegurando que lo importante será "explotar lo bueno" que tiene el Zamora CF.

El factor meteorológico no será excusa

Por lo que respecta a las posibles condiciones del duelo, Merchán fue claro. El Zamora CF no puede buscar excusas en esa parcela y debe salir a ganar con independencia de las mismas.

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

En ese sentido, el lateral aseguró que, aunque las previsiones apuntan a lluvia intensa en Pontevedra y Pasarón no goce del mejor drenaje, eso no debe afectar al rendimiento del Zamora CF. "Va a llover para los dos equipos. No es ningún tipo de excusa”, aseguró, explicando que "esté como esté el campo, el equipo tiene que ir a competir" y tiene jugadores para hacerlo.

Competencia sana en el lateral izquierdo

En cuanto a su momento personal en el Zamora CF, aseguró sentirse "contento en Zamora, con el grupo, el cuerpo técnico y con el resto de personas" de su día a día. Incluyendo un Miki Codina con el que pelea por el lateral izquierdo.

"La competencia con Miki es sana y nos ayuda a los dos a dar el 100% cada día”, explicó el lateral dejando claro que esa es la clave para los éxitos rojiblancos: que sus futbolistas siempre den el máximo.