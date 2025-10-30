El Zamora CF trabaja para estrenarse fuera de casa

El Zamora CF no puede aflojar. La victoria ante el Athletic B (4-1) fue balsámica y aupó al equipo rojiblanco hasta la séptima plaza de la tabla de clasificación, pero la situación no invita, ni mucho menos, a la relajación. La igualdad es máxima en estos momentos y otro paso en falso llevaría a la plantilla del Duero, de nuevo, a la zona baja y eso es algo que nadie se puede permitir. De hecho, se está a la misma distancia de los puestos de play-off que de los de descenso directo, por lo que un +3 es irrenunciable para continuar con la escalada y seguir asomando la cabeza.

Tras reafirmarse como un equipo fuerte en casa (el cuarto mejor local del grupo), los de Juan Sabas tienen otra asignatura pendiente: su rendimiento como visitante. Hasta el momento, el Zamora CF no ha conseguido ganar lejos del Ruta de la Plata y su máximo botín como foráneo han sido dos empates ante Barakaldo (1-1) y Arenteiro (0-0).

Conjurados y concienciados en la importancia de cambiar esa estadística, el plantel zamorano trabaja con la mirada puesta en Pasarón, mítico estadio que visitarán este sábado donde a partir de las 14.00 horas jugarán con un Pontevedra con el que comparte un inicio de curso dubitativo y que ha tenido partido entre semana con la Copa del Rey, lo que obligará a su técnico a dosificar esfuerzos. Entre los hombres que componen el equipo pontevedrés está el defensa exrojiblanco Benjamín Garay, que llegó al club gallego de la mano del también exentrenador rojiblanco Yago Iglesias, esta temporada en el banquillo del Lugo. Además, el Pontevedra también ha mostrado carencias como local, y es el quinto peor de este ranking puesto que solo ha conseguido 5 puntos ante su público (una victoria ante el Talavera y dos empates con Cacereño y Osasuna B).

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

Una necesidad clara

Centrados en ellos mismos, en el Zamora CF tienen clara la necesidad de mejorar sus números, fortaleciendo su defensa, evitando concesiones y repitiendo el buen hacer que se vio ante unos "cachorros" que estuvieron a merced de los zamoranos con un Javi Eslava que fue el mejor del partido. El escenario es diferente y eso puede llevar a Juan Sabas a variar su sistema y a introducir cambios entre sus hombres de inicio. Si nada cambia volverá a tener disponible a Kike Márquez, que ya se reincorporó a los entrenamientos con sus compañeros tras su ausencia por cuestiones personales, y al que el equipo quiso dedicar el triunfo.

De este modo, el técnico volverá a tener el "bendito problema" de elegir entre sus pupilos para configurar un once inicial de plenas garantías y que permita el mayor rendimiento posible en ambas áreas. Todavía quedan un par de sesiones de trabajo por delante, suficiente para que Juan Sabas decida su apuesta.