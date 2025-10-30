Así fue la jornada para las categorías inferiores del Balonmano Zamora

Nueva jornada para las categorías inferiores del Balonmano Zamora en las Ligas Autonómicas.

Cadetes

Los equipos Cadetes del BM Zamora hicieron pleno de victorias en la última jornada de Ligas Autonómicas.

El Cadete B del BM Zamora, el Motorglass B, protagonizó una de las actuaciones más sólidas de la jornada al imponerse a Ayuso Balopal (49-31). Desde el inicio, los zamoranos dominaron gracias a una defensa ordenada y un ataque eficaz. El primer tiempo se cerró con un amplio 26-11. En la segunda mitad, el cuerpo técnico introdujo rotaciones y pruebas en distintas posiciones, manteniendo el ritmo ofensivo. Brilló Lucas Alejandrez, autor de 11 tantos, en un encuentro coral que refuerza la confianza del grupo.

También hubo buenas noticias para el Cadete A, el Galán y Pastor BMZ, que se reencontró con la victoria tras la derrota de la jornada anterior y ganó al Odisea Grupo Dibitel (37-30). Los zamoranos firmaron un partido serio ante un buen rival, con un juego equilibrado y sólido en ambos lados de la pista. El portero Enrique destacó con varias intervenciones de mérito, mientras que Blas y Bruno aportaron goles desde el extremo izquierdo y Aitor fue fundamental en defensa. Una victoria que mantiene al equipo en la tercera posición y deja buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Mientras, el equipo cadete femenino del Ángel Óptico reaccionó a su último tropiezo con una gran victoria ante el Villa de Ampudia (37-27). Las zamoranas se mostraron intensas en defensa y rápidas al contraataque, dominando el partido de principio a fin. En ataque posicional se vieron buenas circulaciones y continuidad de juego, destacando Naia Galán, máxima goleadora del encuentro con 12 tantos. Una victoria que refuerza la moral del grupo.

Bahía Príncipe - BMZ / Cedida

También el Bahía Príncipe volvió a mostrar su potencial con un encuentro muy completo, en el que se impuso con solvencia al BM Palencia B (37-17). Desde el inicio, la defensa intensa y el acierto en la recuperación de balones marcaron diferencias.

El primer tiempo finalizó 21-9 y en la segunda mitad las zamoranas aprovecharon para trabajar el ataque posicional y repartir minutos entre todas las jugadoras. Las porteras realizaron una gran actuación, y el equipo se mantiene en los primeros puestos de la tabla.

Infantiles

Tres caras y una cruz para las plantillas infantiles del BM Zamora.

En masculino, el Infantil C, el Alfaraz Motor BM, firmó una brillante victoria ante Balopal en un partido controlado desde el inicio 37-18. La defensa zamorana se mostró firme, impidiendo anotar al rival en los primeros minutos, aunque algunos errores en el lanzamiento impidieron abrir más brecha (3-0). Con el paso del tiempo, el acierto ofensivo se equilibró con la buena labor defensiva, y al descanso el marcador reflejaba un contundente 26-9. En la segunda parte, los pistachos mantuvieron el dominio pese a un arranque algo más irregular. La actuación destacada fue la de Jeremy Esteban, autor de 21 goles y 9 asistencias, que lideró a su equipo hacia una victoria cómoda y merecida.

Alfaraz Motor - BMZ / Cedida

Asimismo, se vivió una nueva victoria del Infantil A, el 12 Frailes, que suma ya cuatro triunfos consecutivos, en esta ocasión ante el colista de la competición, el Odisea Grijota (29-16). Los zamoranos marcaron diferencias desde el primer minuto con un parcial de 4-0 que obligó a dos tiempos muertos visitantes en apenas diez minutos. El cuerpo técnico aprovechó el encuentro para realizar rotaciones y ajustes tácticos, manteniendo el ritmo y la concentración. Con esta victoria, el equipo se coloca en la parte alta de la tabla, empatado a puntos con Ademar y Sariegos, ambos con un partido menos.

Por el contrario, hubo un duro partido para el Infantil Femenino B, las chicas del Inmoarza, ante un rival muy superior, el Archicerámica BM Burgos (25-5). Las burgalesas dominaron desde el inicio, aprovechando los errores en la toma de decisiones y las imprecisiones zamoranas en defensa. El marcador se decantó rápidamente, pero las jóvenes viriatas siguieron luchando hasta el final, buscando mejorar y aprender de cada acción.

Por último, nueva alegría para el Infantil Femenino A, el Bellido Decoración, que sigue mostrando una línea ascendente y venció al BM Palencia por 31-16. El encuentro comenzó con dudas (0-3), pero tras el ajuste defensivo y una notable mejora en la presión y el contraataque, las zamoranas se hicieron con el control del juego. En la segunda mitad mantuvieron la intensidad y cerraron con solvencia un partido que refuerza su buena dinámica. Destacó la actuación de Lara Núñez en portería, clave con varias intervenciones decisivas.

Juvenil masculino

El Juvenil Masculino no logró sumar en casa en un encuentro de ritmo lento y pocas ideas ofensivas frente al Odisea Transportes La Hera. Los palentinos impusieron un juego pausado que descolocó a los zamoranos, poco contundentes en defensa. El primer tiempo concluyó igualado (15-15) tras una buena jugada sobre la bocina, pero en la segunda mitad los viriatos solo lograron mantener su mejor nivel durante un corto tramo de diez minutos (18-15). Después, el rival retomó el control del partido y acabó llevándose la victoria por 24-26.

Segunda División masculina

El filial del Balonmano Zamora no pudo con un sólido BM Delicias (24-34) en un partido marcado por un mal inicio. Dos penaltis fallados y varias pérdidas de balón penalizaron al conjunto local, que se marchó al descanso con un 10-20 adverso.

En la segunda parte, el equipo mejoró notablemente su imagen, compitiendo de tú a tú y mostrando carácter ante un rival experimentado. Destacaron Carlos López, con 8 goles, y Óscar Esteban, con 6, mientras que el juvenil Lucas Nieto brilló en portería con un 50% de paradas en sus minutos sobre la pista.