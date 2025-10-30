Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Admiro mucho el trabajo del Banco de Alimentos y es un placer colaborar con ellos en un partido como el de Palma Basket"

El Caja Rural CB Zamora recibe este sábado al Palma Basket en el pabellón Ángel Nieto en un encuentro marcado por la necesidad de ambos equipos de revertir sus respectivas rachas negativas. Un choque en el que los locales colaborarán con el Banco de Alimentos de Zamora y para el que Jacob Round, capitán de los zamoranos, indicó que se necesitará convertir el deseo por ganar en "energía positiva".

El equpo sigue "cargado" tras una semana exigente

Round reconoció este jueves en la sede del Banco de Alimentos que el vestuario está “físicamente cargado” tras una semana exigente con tres partidos fuera de casa y 5.000 kilómetros en desplazamientos, pero confía en el trabajo del cuerpo técnico: “Tenemos, en mi opinión, el mejor preparador físico de la liga. Sebas y Nico nos están cuidando para llegar al sábado en el mejor estado posible”.

Un rival mejor de lo que dicen los números

Esa labor de los preparadores físicos será importante pues, en opinión del capitán azulón, Palma Basket es un adversario más peligroso de lo que refleja su posición en la clasificación de Primera FEB.

"Son mejores de lo que dice su balance. Han tenido un calendario muy complicado, con partidos ante Palencia, Coruña u Oviedo. Es un equipo con mucha calidad y, como nosotros, con muchas ganas de lograr su primera victoria”, comentó el escolta, consciente de la importancia de ganar el choque de tendencias negativas del sábado.

La posible clave del duelo: Deseo transformado en energía

Precisamente, al respecto de este hecho, Jacob Round dejó entrever la posible clave del duelo. Un partido marcado por las urgencias de unos y otros.

"Es cierto que, igual que nosotros, llevan una racha de derrotas y van a ir buscando su primera victoria. Y habrá, no sé si ansia, pero seguro que mucho deseo de los dos equipos por ganar", comentó el británico, apostillando: "creo que, quien pueda convertir ese deseo en energía positiva va a tener las mayores opciones".

Y en esa línea, Round señaló a continuación: "tenemos que dominar la mente, sobre todo, de seguir confiando en el trabajo que hacemos".

El CB Zamora busca consolidar su crecimiento

Pese a los resultados, en opinión de su capitán, el equipo zamorano muestra signos de evolución. "La segunda parte en Alicante fue el mejor baloncesto que hemos jugado desde el partido ante Cantabria", apuntó Round, quien destacó la importancia de “seguir confiando en el trabajo diario”.

Jacob Round, en posesión del balón, en un encuentro en el Ángel Nieto. / José Luis Fernández

El proceso de adaptación sigue su curso, con una plantilla renovada respecto al curso anterior. “Aunque parece que llevamos mucho tiempo juntos, solo llevamos un par de meses. Estamos en un proceso de mejora”, añadió el escolta.

Solidaridad en la grada: recogida de alimentos durante el partido

Por otra parte, cabe destacar que el encuentro tendrá un gran valor también fuera de la pista, ya aque un año más el CB Zamora colaborará con el Banco de Alimentos de Zamora en su "gran recogida" de alimientos en el pabellón Ángel Nieto. Por ello, la rueda de prensa previa se celebró en las instalaciones del propio banco, con la presencia de su presidente.

"Estamos orgullosos de que colaboren con nostros todos los años", señaló Andrés Rincón, quien agradeció al club, al entrenador y a los jugadores su implicación. "Aunque es el Día de Todos los Santos, ya he convencido a los voluntarios para que nos echen una mano. Todo lo que se recoja, aunque sea poco, será bienvenido para las familias", aseguró, afirmando que el Banco de Alimentos de Zamora se encuentra bien aunque el número de supermercados colaboradores haya descendido pues la ciudadanía sigue ayudando para mantener "entre 30.000 y 40.000 kilos de alimentos en estantería de media anual"

Jacob Round, conocedor de la ciudad y su día a día, también quiso agradecer la labor del banco: “Admiro mucho el trabajo que están haciendo. Si alguien puede aportar algo, lo que sea, será muy bien recibido”.