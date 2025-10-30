La futbolista de la selección española de fútbol que juega con gafas fucsia para que su madre pueda verla

Quizá algún día sea tan conocida como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Jennifer Hermoso. Puede que se acabe convirtiendo en una estrella como ellas. De momento, va por muy buen camino, puesto que defiende los colore de la Selección Española sub-17. Pero, además de por su desempeño en el césped, Noa Jiménez se ha dado a conocer por una curiosa y, sobre todo, bonita circunstancia. En un reportaje publicado en la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la joven futbolista ha explicado por qué juega con gafas y, sobre todo, por qué estas son de un color tan llamativo como el fucsia. Y la explicación que ha dado es realmente emocionante y enternecedora.

Más allá de servirle para su miopía, tienen un significado más profundo: facilitar a su madre su ubicación en el campo. "Mi madre es casi invidente y uno de los pocos colores que distingue es el rosa fucsia", explicó. Motivo más que suficiente para que Noa lleve con orgullo sus gafas. Un complemento, apuntan en la Federación, que le acompaña desde que era pequeña y empezó a jugar al fútbol con siete años. Unas gafas que vienen desde Italia y que ahora son símbolo de la futbolista española. En el mismo reportaje, la futbolista del Barcelona asegura que nunca llegó a estar realmente cómoda con las lentillas y, por ello, optó por jugar con gafas, que ya se han convertido en una parte inherente a ella en el verde.

Eliminadas en los penaltis

Desgraciadamente, ni Noa Jiménez ni sus compañeras han podido celebrar con el gesto de las gafas el triunfo en el Campeonato del Mundo Sub 17 que se está disputando en Marruecos. La Selección ha caído eliminada en los octavos de final ante Francia en la tanda de penaltis (4-5), tras no pasar del empate a cero en los noventa minutos reglamentarios. Un partido muy disputado y competido en el que España, informan en la RFEF, tomó las riendas desde el pitido inicial. El equipo dirigido por Milagros Martínez lo intentó en múltiples ocasiones para abrir el marcador, pero se encontró con un muro francés que lo impidió, desde un bloque bajo, de todas las maneras.