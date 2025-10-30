Daniel y Ricardo GarcíaHernández, los gemelos de Fuentesaúco que reinan en el deporte del galgo: "Vemos el futuro de la liebre muy negro e incierto"

Al contrario de lo que puede ocurrir en otras especialidades cinegéticas o, en general, en actividades relacionadas con el medio rural, el deporte de los galgos está experimentando una importante renovación generacional, y los jóvenes se están acercando al deporte del lebrel, dándole una pujanza que contrasta con la crisis por la que vive la liebre en las últimas décadas. Daniel y Ricardo García Hernández son miembros de una generación de galgueros que están conformando una verdadera edad de oro de este deporte en la provincia de Zamora y, por extensión, en Castilla y León. Comenzaron a darse a conocer alcanzando la final del Campeonato de España hace tres años, pero su racha de éxitos no se ha detenido desde entonces y hace tan sólo unas semanas se han proclamado campeones y subcampeones de España en dos de las modalidades de trapo que practican como complemento a la caza a campo abierto en la que comenzarán a centrarse ahora en la campaña invernal.

Ricardo: Hemos sido campeones de España en pista en la modalidad de 800 metros a cuatro mangas, para perros ingleses o cruzados, compitiendo con una hembra nuestra que se llama Mora, con un 40-50% de cruce con inglés. Luego quedamos subcampeones de España en el hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) con Uva, otra hembra campera al cien por cien que corre liebres y distancias largas de trapo. Y compitió en la distancia de 1.500 metros que ya es fondo.

¿Y estas modalidades de competición, cómo las enfocáis, tal vez como preparación para la temporada en campo?

Daniel: Cuando empezamos a practicar este deporte, la liebre ya estaba bastante mermada y estas competiciones las enfocamos como una forma de diversión, de preparación para el galgo de campo y para observar las cualidades del galgo de campo. Nos gusta más la liebre que el trapo, pero con el trapo intentamos pasar el año completo, disfrutar un poco más de los galgos ante la escasez de liebre porque lo que nos gusta es ver correr al galgo, observar sus cualidades. Los perros de 800 no corren liebres, pero los otros, los de fondo (1.500-1.600) esos sí corren en el campo.

La temporada de invierno ya ha comenzado, ¿cuáles son vuestros objetivos?

Daniel: La fase regional del Campeonato de España la correremos con dos clubes: Virgen de la Hiniesta de Zamora y el Ibérico de Salamanca.

¿No os habéis planteado la posibilidad de crear un club propio?

Ricardo: Siempre tenemos que echar mano de conocidos, de buenos amigos, y en ese sentido estamos muy agradecidos a los dos clubes por permitirnos competir con ellos. Nos hemos planteado la posibilidad de fundar un club, pero en los últimos años se están creando muchos, por ejemplo, el año pasado el Alegría y el Dontel, hay varios a la cola, en lista de espera, y eso nos ha desanimado un poco.

Daniel: Además con la crisis de la liebre, se crían menos galgos, los galgueros históricos están desanimados porque no pinta nada bien la cosa.

Me imagino que lo vuestro vendrá de familia.

Daniel: Pues no. Ni abuelos, ni padres, ni tíos son galgueros. Pero vivimos en un entorno galguero aquí en Fuentesaúco y Castilla y León es galguera, y nos incentivó habernos criado en Nava del Rey, donde se han celebrado muchos campeonatos, y allí pasamos nuestros primeros doce años de vida. Lo vivías desde el colegio y, aparte de jugar al fútbol o al baloncesto, uno de los primeros juegos eran los galgos. La Cuesta de Los Picos se ve desde el colegio y allí jugábamos entre nosotros, asistíamos a los campeonatos que se celebraban allí con nuestro padre que nos llevaba a verlos. Además nuestro padre es de Alaejos, otro pueblo galguero, y el pueblo de nuestra madre, que es Fuentesaúco, también tiene mucha tradición galguera. Comenzamos con un primo nuestro y ya tenemos nuestras cuadrillas aquí y en Alaejos.

La campeona de España de 800 con el grupo de galgueros zamoranos.

Pese a que sois muy jóvenes, ya habéis conseguido buenos resultados en competición.

Ricardo: Hace cuatro años llegamos a la final del Campeonato de España con “Cuarentena”, también hemos estado en la final de la fase regional un par de veces con “Nerva” y “Tula” que luego, corriendo con el club Tuta de Salamanca, fue campeona de la primera Supercopa de Castilla y León que se celebró el pasado año

Para un galguero, tan importante como la competición es todo el proceso de cría.

Ricardo: La afición nos la dio un perro que criamos, “Pasodoble”, pero no solemos criar camadas: vienen perras de fuera para cruzarlas con él y nos quedamos con alguna cría y ahí empieza nuestra crianza.

Sí, pero luego, ¿cómo se elige la cría que va a resultar buena?

Daniel: Siempre te decantas por el más movido, por el más bonito, por el que más se parezca a una determinada línea, pero luego, corre el que corre. Lo llevan dentro, pero también hay que saber hacer las cosas bien, no tener mala suerte con las lesiones, etc. Nosotros los sacamos mucho al campo desde que tienen tres meses para darles paseos, con vehículo a motor, y una buena alimentación.

¿Qué tipo de entrenamiento hacéis?

Ricardo: Desde que tienen tres meses, sólo los sacamos a andar, los criamos en un corral grande, con sol, y cuando alcanzan los 7 u 8 meses, ya les damos un poco de coche con bozal y corren durante unos 7 u 8 kilómetros por caminos. A partir del año ya los llevamos algo al trapo por ir viendo sus cualidades.

Dani: El fondo lo puedes entrenar, pero el paso -el cambio de ritmo- nacen con él y el perro nuestro, transmite mucho esta cualidad.

Morá se proclamó campeona de España de trapo hace unas semanas. | CEDIDAS / LOZ

Porque cada vez es más difícil correr esas liebres míticas de más de 3 minutos y hay que buscar perros más velocistas que fondistas.

Daniel: Hoy en día, o tienes una salida un poco rápida o estás perdido. La liebre de Castilla es un poco más firme, pero en las estadísticas de Castilla y León, la media es en torno al minuto y pico. Te puede salir una liebre de cuatro minutos pero son las mínimas. Tienes que buscar la velocidad, al contrario de lo que ocurría antiguamente, que había que buscar el fondo porque las medias eran de 3 o 4 minutos y había que buscar otro prototipo. Hay que adaptarse a los tiempos y criar de lo que te exija el momento.

Ricardo: Influye también mucho la genética, en cuanto a la limpieza en seguir a la liebre. Es necesario que en los campeonatos importantes sean muy honrados los perros. Y esa es otra característica del perro nuestro, perros con la cara abajo, muy limpitos, siguiendo la trayectoria de la liebre. Ese gen es muy importante.

Pero el tema central es el de la escasez de liebre, ¿vosotros cómo véis la situación, qué soluciones hay?.

Ricardo: Yo veo el futuro muy negro e incierto. La mixomatosis acaba con las liebres. Influyen además muchas cosas: la agricultura, las alimañas… La verdad es que tampoco interesa saber por qué la enfermedad ha mutado y ha pasado de los conejos a las liebres.

Porque tampoco existe investigación sobre estos temas. Nos gastamos mucho dinero en proteger al lince o al urogallo, pero de la humilde liebre, no se acuerda nadie.

Ricardo: La solución ahora mismo son los cercados deportivos porque las tienen controladas, desparasitadas, vacunadas y eso no lo puedes hacer en el campo abierto. En Alaejos, por ejemplo, el año pasado había liebres, pocas pero había, y este año debería de haber también porque se quedaron varias madres, pero llevamos tres o cuatro días de caza y hemos visto solo dos. Y eso es general en el resto de los cotos.

Daniel: La enfermedad hay años que está más agresiva pero al año siguiente hay más liebres que en el anterior, y no te lo explicas. Pero lo que nos gusta a los galgueros es correr en campo abierto, es donde se ha corrido siempre, el trapo es un sucedáneo y el cercón está bien pero a este paso, acabamos corriendo con bozal en el campo.

Es que incluso escasean las liebres en los cercados.

Ricardo: Les afecta también, además de la enfermedad, las alimañas, que hay muchas, saltan la valla y arrasan con todo lo que pillan: águilas, zorros…

Cuarentena llegó a la final del Nacional en plena pandemia.

La comarca de La Guareña ha sufrido mucho el problema del robo de galgos.

Daniel: Parece que ha bajado algo porque los medios de comunicación entre los galgueros han evolucionado y no se ve tanto como antes. Pero también los galgueros se preocupan más por la seguridad, los perros los tenemos cerca, vigilados con cámaras, y los registros funcionan bien y ya no se pueden utilizar los perros sin tenerlos regularizados. Pero sigue habiendo robos todos los años. Vete a saber para qué los utilizan y si están interesadas también las protectoras para venderlos.

Pese a la crisis de las liebres, Zamora vive la época dorada del deporte de los galgos.

Daniel: Sí, en competición está habiendo muy buenos resultados, además hay mucho galguero joven, gente interesada en fundar más clubes, la Copa Zamora la están organizando muy bien. Es que esta es una zona galguera muy buena.

¿Es un síntoma de retorno o de volver a valorar el medio rural, tan abandonado desde hace décadas?

Ricardo: Ha crecido mucho la afición y en las competiciones, antes al Campeonato de España o a la Copa Zamora iba el galguero él solo, pero ahora no, ahora va el galguero, el no galguero, su mujer, sus hijos e hijas, la afluencia de público ha aumentado y eso es muy bueno para el deporte, que se abra a todo tipo de gente.

Además en Zamora hay muy buenos criadores.

Daniel: Yo destacaría a Iván Alonso que fundó el club La Alegría y llegó el año pasado a la final del Campeonato de España. Es muy buen preparador y sus perras con las que ha ganado estos años son de diferentes líneas, no ha seguido una única línea, y las sabe llevar a lo más alto. Es muy buen preparador. La verdad es que hay muy buenos preparadores en Zamora porque esto de los galgos se ha profesionalizado mucho. A los jóvenes nos gusta más la competición que salir de caza un domingo, sobre todo, porque hay muy pocas liebres y la forma de ver el nivel de tu galgo es compitiendo con otros, con la adrenalina que se siente. En competición se hacen mucho mejor las cosas y el objetivo siempre es que la liebre termine viva. Todo se ha profesionalizado cada vez más y cada vez hay mejores preparadores, en la provincia y a nivel nacional.

Con Tula, en la fase regional del Campeonato de España. / LOZ

¿Cómo enfocáis vosotros el tema de la alimentación y de los cuidados veterinarios?

Ricardo: Es muy importante aunque hoy en día los piensos son de mucha calidad y todos le damos lo mejor a los perros: carne de calidad, hidratos de carbono y pienso. En alimentación está todo inventado.

Daniel: Desde pequeños, los perros son atendidos por los veterinarios, con las vacunaciones, lesiones, y en suplementación, alguna vez, cuando están algo agotados del esfuerzo, se les realizan analíticas para ver cómo están.

¿Váis a participar en la Copa Zamora?

Daniel: Sí tenemos intención y estamos buscando club para presentar una perra. El año pasado llegamos hasta cuartos de final y es una gozada porque la organizan muy bien y es una competición muy bonita y muy transparente a la hora de juzgar, ahora con el dron que ojalá se implante también a nivel regional.

Ricardo: Todo lo que sea avance tecnológico hay que utilizarlo porque en los galgos siempre ha habido mucha polémica, mucha pasión. El dron te permite asegurarte en la decisión de los jueces.

¿Vosotros cómo os lleváis con los jueces, protestáis mucho sus decisiones?

Ricardo: Nunca llueve a gusto de todos porque tu ves la carrera desde la mano pero el que va a caballo es el que mejor visión tiene. Aquí en Castilla y León tenemos pocos jueces y hay que confiar en ellos. El dron es muy bueno, pero eso no significa que no haya que apoyar la labor de los jueces, aunque siempre les puede ayudar el dron, por ejemplo, cuando no pueden cabalgar.

Además el cabalgar de los jueces le da mucha vistosidad a las carreras… Cambiando de tema, ¿creeis que en Zamora podría organizarse alguna vez un Campeonato de España?

Daniel: No es fácil encontrar un corredero porque se necesita, no sólo que haya liebres, sino que también tenga un mirador bonito para el público y que tenga una extensión importante. Ahora mismo en la provincia no hay lugares así, pero tampoco en el resto de España. Incluso los clásicos escenarios de Medina, Nava o Madrigal no siempre reúnen todas las condiciones y algún día tendrá que correrse el Nacional en varios correderos, sin poder poner la carpa de toda la vida, porque no hay liebres.

Los gemelos saucanos se muestran especialmente orgullosos con su clasificación para la final del Campeonato de España de hace cuatro años, en el que fueron eliminados por Pícara que alcanzó la final contra Triqui, en Barcience (Toledo) y Nava del Rey. “El galguero de verdad está los 365 días del año con los perros, y es un deporte que sale caro si quieres llevarlo todo bien. Todos esos que nos critican a los galgueros, tenían que venir a ver nuestras instalaciones y ver cómo los cuidamos: tenemos calefacción ahora en invierno, las camas que les preparamos, la alimentación, pero a esa gente les falta información, denuncian el abandono de galgos, pero esos galgos son perros que nos han robado a los galgueros. Esos perros que aparecen por las carreteras han sido robados antes y luego los sueltan o no los recogen. También hay negocio con los galgos y se venden muchos al extranjero. Ya no hay noticias de perros que aparezcan muertos. Siempre hay algún maltratador, como en todo, pero son los mínimos,… anda que no hay perros domésticos que se abandonan a lo largo del año. Los galgos de la ciudad, yo los veo tristes. Creo que nos deberíamos de juntar los galgueros para ser nosotros los que critiquemos a esa gente”.