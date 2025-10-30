Bea Sánchez, jugadora del Recoletas Zamora, antes del duelo ante Domusa Teknik: "Ganar este sábado en casa con nuestra gente sería muy importante para el equipo"

El Recoletas Zamora se enfrentará este sábado al Domusa Teknik en el pabellón Ángel Nieto. Un choque clave para seguir escalando posiciones en la Liga Femenina Challenge. En la previa del encuentro, la pívot Bea Sánchez compartió sus sensaciones en rueda de prensa, destacando el buen momento del equipo y la importancia de jugar en casa.

Buenas sensaciones tras la segunda victoria

La plantilla zamorana llega al duelo con confianza renovada tras sumar su segunda victoria en feudo de La Corda de Paterna. “Estamos bien, no hemos estado mal anteriormente. Sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien”, afirmó Sánchez. La jugadora reconoció que, aunque las victorias tardaban en llegar, la dinámica de trabajo siempre fue positiva.

“Mucho más felices después de la victoria y ahora con ganas de seguir subiendo”, añadió, subrayando que el equipo ha demostrado que su potencial es colectivo.

Competitividad ante rivales exigentes

Sánchez valoró el rendimiento del equipo frente a rivales duros: “Desde el primer momento se ha visto que podemos competir a cualquiera”. Aunque las expectativas eran inciertas al inicio de temporada, el Recoletas Zamora ha demostrado que puede estar peleando en la parte alta de la clasificación si mantiene el foco.

Bea Sánchez se emplea en tareas defensivas durante el Recoletas Zamora - Adareva Tenerife. / Victor Garrido

La pívot también expresó el deseo de recuperar a Aina, una pieza clave que aportaría un plus competitivo al grupo.

El reto de ganar en casa

El partido ante Domusa Teknik será, además, una buena ocasión para afianzar las buenas sensaciones junto al públicon naranja. “Estaría bien ganar con nuestra gente. Son las cosas más bonitas: compartir con la afición, con la gente que nos apoya”, señaló Sánchez. La victoria en el Ángel Nieto sería un impulso emocional para el equipo y su entorno.

Evolución física y técnica del equipo

A pesar de las lesiones que marcaron el inicio de temporada, Sánchez asegura que el equipo está creciendo. “Siempre hay problemas, pero lo importante es que tenemos el techo bastante alto y podemos seguir creciendo mucho más”, explicó la jugadora, coincidiendo con la opinión de su técnico Raúl Pérez.

El partido del Recoletas Zamora contra el Adareva Tenerife, en imágenes / Víctor Garrido

La plantilla ha sabido sobreponerse a las ausencias, con jugadoras dando un paso adelante para suplir las bajas.

La experiencia de Bea Sánchez, un valor añadido

La veterana pívot se siente cómoda en el equipo, aportando desde la experiencia y los intangibles. “Intento poner mi granito de arena. Aunque hay diferencia de edad, tenemos muy buen rollo”, comentó. Su liderazgo ha sido reconocido, incluso siendo elegida mejor jugadora defensiva en partidos recientes.

Análisis del rival: Domusa Teknik

Sobre el equipo vasco, Sánchez advirtió: “El año pasado ya nos puso las cosas muy difíciles. Tienen jugadoras muy físicas y se conocen bien”. Aun así, la clave estará en ejecutar bien el plan de partido y centrarse en el trabajo propio.

