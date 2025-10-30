Ainnare García recibe recompensa a su esfuerzo con el Premio Pódium 2025 de la Junta de Castilla y León en la categoría de deportista en edad escolar: Una gran promesa tras los pasos de Belén Sánchez

Hay premios que brillan más por su valor intínseco que por el metal que las representan; reconocimientos que, además de ensalzar el trabajo realizado, permiten vislumbrar el inicio de una carrera prometedora plagada de éxitos. Galardones como el Premio Pódium otorgado a la zamorana Ainnare García González, cuyo nombre ya empieza a sonar con fuerza dentro del piragüismo nacional.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido y gracias a los enormes logros que ha obtenido a lo largo de las dos últimas temporadas, la Junta de Castilla y León a reconocido a la palista del San Gregorio-Club Piragua Ciudad de Zamora como mejor deportista escolar de Castilla y León.

Premio Pódium 2025 a la mejor deportista en edad escolar

La joven palista zamorana Ainnare García González ha sido galardonada con el Premio Pódium del Deporte 2025 en la categoría de mejor deportista en edad escolar. Este reconocimiento, otorgado por la Junta de Castilla y León, destaca su brillante trayectoria en el piragüismo nacional y convierte a la zamorana en una de las protagonistas de su próxima gala.

La palista zamorana Ainnare García entrena en el río Duero a su paso por Zamora. / Alba Prieto

La ceremonia oficial de entrega se celebrará el próximo 6 de noviembre en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, en Valladolid, donde se reunirán los mejores exponentes del deporte regional.

Temporadas de éxito: 2024 y 2025

El galardón reconoce los méritos deportivos acumulados por García en las temporadas 2024 y 2025. En 2024, la palista cadete logró tres subcampeonatos de España y se impuso en todos los campeonatos autonómicos de Castilla y León en los que participó.

En la recién finalizada temporada 2025, sus resultados han sido aún más sobresalientes: tres títulos de campeona de España, dos subcampeonatos nacionales y cinco medallas de bronce, además de revalidar todos los títulos regionales disputados. Un palmarés que la sitúa como una de las jóvenes promesas del piragüismo español.

Zamora, cuna de campeones

El nombre de Zamora sigue brillando en el mapa deportivo gracias a figuras y jóvenes promesas como Ainnare. Un esplendor que, durante años, siempre se ha asociado con el piragüismo siendo la ciudad cuna de muchos grandes campeones.

Belén Sánchez en su vuelta a la competición antes de recibir el Premio Pódium. / RFEP

De Emilio Merchán a Carlos Garrote; de Laura Pedruelo a Belén Sánchez, siendo esta la última zamorana reconocida en los Premios Pódium Castilla y León en su edición de 2023. Una lista de nombres a la que Ainnare García quiere sumarse, siendo su gran sueño llegar a ser olímpica como lo fue hace apenas un año María Prieto O'Mullonycon "Las Guerreras" de balonmanoen los Juegos Olímpicos de París.

Garrote recibió el galardón como mejor deportista absoluto en 2019 tras proclamarse campeón del mundo en K1 200 metros. Merchán fue distinguido en varias ediciones por su trayectoria en piragüismo de maratón, y Sánchez, pionera en el piragüismo femenino español, fue laureada en 2023 por su carrera olímpica y mundialista. Ahora, Ainnare se asoma a estos galardones como una jóven promesa, esperando volver algún día para ser laureada de nuevo por un gran logro. Quizá un metal olímpico.

Un inicio prometedor y un premio que sirve como ejemplo

Por ahora, Ainnare García está dando las primeras paladas de su vida deportiva, pero este premio permite no solo recompensar su esfuerzo, también visibilizar la importancia del deporte en edad escolar. De ahí la existencia de este galardón que busca premiar a los jóvenes que compaginan estudios y entrenamientos, aplicándose con esfuerzo en ambas áreas. Ainnare García representa ese equilibrio y la convierten en un ejemplo a seguir en Castilla y León.

Foto de equipo del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora. / Cedida

Además, este premio también pone en valor a aquellos clubes que apuestan por la cantera, por la formación y por crear talentos. Entidades humildes pero enormes en valores, con una estructura técnica simple pero eficaz y compromiso con el talento. Clubes como el San Gregorio–Club Piragua Ciudad de Zamora, que ha sido clave en su desarrollo.

Proyección y futuro

Con solo 15 años, Ainnare García ya ha demostrado que tiene madera de campeona. Su evolución técnica, su capacidad de concentración y su madurez en competición la sitúan como una firme candidata a representar a España en eventos internacionales.

El Premio Pódium Castilla y León 2025 no solo reconoce su presente, sino que impulsa su futuro. La nueva temporada ya ha comenzado, y tanto el equipo como la deportista afrontan nuevos retos con ilusión y ambición.

Tal concatenación de éxitos convierte a la palista zamorana en digna sucesora en estos galardones de Belén Sánchez y una figura a seguir para los próximos años.