Zamora acoge una nueva jornada del programa SUMMA 35 “Mujer y Deporte”, impulsado por la Federación Española de Pádel

La Federación Española de Pádel (FEP) celebró en Zamora, en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor, una nueva jornada del programa SUMMA 35 Mujer y Deporte, una iniciativa destinada a fomentar la práctica deportiva, el bienestar y la formación integral dentro del ámbito del pádel.

La actividad, coordinada por Neki Berwig, exnúmero 1 del circuito profesional, entrenadora y seleccionadora del equipo femenino de Brasil, reunió a 16 jugadoras amateur en una intensa jornada de formación, motivación y deporte.

El encuentro combinó charlas teóricas y talleres prácticos centrados en aspectos clave como la psicología deportiva, la fisioterapia y prevención de lesiones, y el entrenamiento físico y técnico adaptado a las necesidades de las jugadoras mayores de 35 años. Participaron ponentes de reconocido prestigio como Marta Lázare (psicóloga deportiva), Lorena Ríos (fisioterapeuta y nutricionista) y Eva Montero Cañibano (especialista en preparación física y psicología del deporte).

La sesión culminó con un entrenamiento específico para jugadoras +35, impartido por Neki Berwig y María Belén Llanos García, que incluyó además un taller inclusivo en silla de ruedas con la participación de Susana Rodríguez, actual número 1 de pádel en silla, y la colaboración de tres técnicas de la Federación de Pádel de Castilla y León.

jornada SUMMA35 FEP / Cedida

El objetivo principal de SUMMA 35 es favorecer la continuidad deportiva, la salud y el bienestar de las mujeres a partir de los 35 años, así como fortalecer la comunidad femenina dentro del pádel. Estas jornadas destacan el carácter participativo e inclusivo, que buscan ofrecer herramientas reales para que las jugadoras sigan disfrutando del deporte y mejorando su rendimiento de manera saludable.

El programa SUMMA 35 Mujer y Deporte forma parte de la estrategia de la Federación Española de Pádel para impulsar la igualdad de oportunidades y la práctica deportiva femenina, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. La actividad en Zamora se suma a las distintas ediciones celebradas en otras ciudades españolas, consolidando una red nacional de jugadoras +35 comprometidas con el deporte y la salud.

Series Nacionales de Pádel

Por lo que se refiere a las Series Nacionales de Pádel, hubo resultados dispares para los equipos del Club Pádel Duero.

La nota positiva llegó de la mano del conjunto PD-Aenus, que compite en la 1ª Categoría 500. El equipo zamorano afrontaba su segunda jornada y se estrenaba en casa, en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor, frente al segundo clasificado, Match Point. Fue una jornada de mañana de pádel, con encuentros muy igualados y varios partidos decididos en el tercer set. Finalmente, el conjunto zamorano se impuso por 8-4, logrando una importante victoria que mantiene la liga muy disputada.

PÁDEL DUERO AENUS SNP / Cedida

Por su parte, el equipo Future PD–Zamora Pádel Indoor se desplazó hasta Valladolid para medirse al Tenis & Pádel 2000, en las pistas semicubiertas del Club San Isidro. En esta ocasión, las zamoranas poco pudieron hacer ante la superioridad del equipo local, cayendo por 12-0.

El próximo fin de semana será de descanso con motivo de la festividad de Todos los Santos, una pausa que servirá para que los equipos repongan fuerzas y preparen las siguientes jornadas de la competición.