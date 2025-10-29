El Villaralbo B se lleva un partido igualado ante el Benavente Villalpando

El CD Villaralbo B obtuvo una importante victoria ante uno de los gallitos del grupo, el Benavente Villalpando, en un partido en el que el resultado se mantuvo igualado hasta la recta final del encuentro. En la primera mitad, con los locales bien plantados en defensa, apenas hubo ocasiones de gol claras pero el dominio territorial fue del filial del Villaralbo, que tuvo en un testarazo de Fer A., la ocasión más clara para adelantarse. No obstante, los locales sí reclamaron penalti a favor por el derribo de un jugador en el área que el colegiado no consideró.

Tras la reanudación, el Villalpando tuvo una ocasión opr mediación del Guiller, mientras que los visitantes lo intentaban al contragolpe, no encontrando fisuras en la defensa del Benavente-Villalpando, que tampoco concedía ocasiones a los locales. Peña tuvo en sus botas la ocasión de adelantar a los visitantes, pero su remate detuvo Emilio, despejando un balón que se colaba por la escuadra. En la recta final del encuentro, un penalti cometido sobre Pelayo, lo transformaba José en el primer gol azulón. Los locales quisieron lanzarse al ataque, pero en buen contraataque Pelayo ponía el definitivo 0-2. n