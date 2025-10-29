El Natación Zamora reina como anfitrión: 14 medallas en la Copa de Castilla y León

El Club Deportivo Natación Zamora participó con éxito en las dos primeras jornadas de la fase clasificatoria de la Copa de Clubes de Castilla y León, celebrada en la piscina climatizada de Los Almendros de Zamora. El club local tuvo una destacada actuación con un gran número de participantes y excelentes resultados en las diferentes pruebas entre las que destacan las 14 medallas conseguidas por sus nadadores, a os que se suman otros grandes registros.

Resultados para el club

Masc. 50m Braza Alejandro López Martin: 32.43 - Posición 1 Hugo Fernandez Hernández: 32.99 - Posición 2 Pablo López Martin: 34.48 - Posición 3 Diego Fernandez Hernández: 34.77 - Posición 5 Jorge Galan Vela: 35.67 - Posición 6 Abel San Bernardo Masero: 36.40 - Posición 7 Alejandro Aguiar Requejo: 37.40 - Posición 8 Alejandro Sutil Martin: 44.68 - Posición 14 Fem. 200m Espalda África Refoyo Martin: 2:44.23 - Posición 2 Candelas Prieto García: 2:51.53 - Posición 6 Mencía Pérez Lafuente: 2:53.91 - Posición 7 Masc. 100m Mariposa Mario Mosquera Froufe: 1:03.44 - Posición 1 Hugo Guerra San Martin: 1:04.50 - Posición 4 Alejandro Aguiar Requejo: 1:06.41 - Posición 5 Jorge Galán Vela: 1:07.06 - Posición 6 Abel San Bernardo Masero: 1:07.43 - Posición 7 Alexandre Gomes Coco: 1:07.85 - Posición 9 Diego Fernandez Hernandez: 1:07.88 - Posición 10 Hugo Fernandez Hernandez: 1:10.42 - Posición 11 Fem. 200m Libre Sara Pomar Solana: 2:16.48 - Posición 1 África Refoyo Martin: 2:29.43 - Posición 4 Candelas Prieto García: 2:34.99 - Posición 7 Mencía Pérez Lafuente: 2:39.69 - Posición 8 Esther Hernández Espinosa: 3:07.51 - Posición 15 Masc. 800m Libre Alejandro López Martin: 9:02.29 - Posición 2 Alexandre Gomes Coco: 9:10.24 - Posición 3 Hugo Guerra San Martin: 9:28.56 - Posición 4 Pablo López Martin: 9:28.90 - Posición 5 Fem. 50m Libre África Refoyo Martin: 31.67 - Posición 6 Candelas Prieto García: 32.29 - Posición 7 Mencía Pérez Lafuente: 33.99 - Posición 9 Esther Hernandez Espinosa: 37.61 - Posición 15 Masc. 50m Mariposa Mario Mosquera Froufe: 27.71 - Posición 1 Hugo Guerra San Martin: 28.38 - Posición 2 Mateo Manías Santiago: 28.61 - Posición 3 Jorge Galán Vela: 28.69 - Posición 5 Alejandro López Martin: 29.78 - Posición 6 Hugo Fernández Hernández: 29.79 - Posición 7 Diego Fernandez Hernández: 29.82 - Posición 8 Alejandro Aguiar Requejo: 30.46 - Posición 10 Pablo López Martin: 30.50 - Posición 11 Alexandre Gomes Coco: 30.83 - Posición 13 Alejandro Sutil Martin: 38.14 - Posición 19 Fem. 100m Estilos Sara Pomar Solana: 1:10.64 - Posición 1 Mencía Pérez Lafuente: 1:27.57 - Posición 7 Masc. 100m Estilos Alejandro López Martin: 1:03.80 - Posición 1 Jorge Galán Vela: 1:04.79 - Posición 3 Diego Fernandez Hernández: 1:04.81 - Posición 4 Hugo Fernández Hernández: 1:05.49 - Posición 5 Hugo Guerra San Martin: 1:05.83 - Posición 6 Mario Mosquera Froufe: 1:07.21 - Posición 7 Abel San Bernardo Masero: 1:07.22 - Posición 8 Alejandro Aguiar Requejo: 1:09.66 - Posición 11 Alexandre Gomes Coco: 1:10.50 - Posición 12 Pablo López Martin: 1:10.99 - Posición 13 Alejandro Sutil Martin: 1:27.95 - Posición 20 Fem. 1500m Libre África Refoyo Martin: 20:44.35 - Posición 1 Candelas Prieto García: 21:46.45 - Posición 2

Tras conseguir estos resultados, el Club Deportivo Natación Zamora quiso feliciar a todos sus nadadores por el esfuerzo y los resultados obtenidos en esta primera toma de contacto con la competición de la temporada.