Natación
El Natación Zamora reina como anfitrión: 14 medallas en la Copa de Castilla y León
La piscina de Los Almendros acogió las dos primeras jornadas
El Club Deportivo Natación Zamora participó con éxito en las dos primeras jornadas de la fase clasificatoria de la Copa de Clubes de Castilla y León, celebrada en la piscina climatizada de Los Almendros de Zamora. El club local tuvo una destacada actuación con un gran número de participantes y excelentes resultados en las diferentes pruebas entre las que destacan las 14 medallas conseguidas por sus nadadores, a os que se suman otros grandes registros.
Resultados para el club
Masc. 50m Braza
Alejandro López Martin: 32.43 - Posición 1
Hugo Fernandez Hernández: 32.99 - Posición 2
Pablo López Martin: 34.48 - Posición 3
Diego Fernandez Hernández: 34.77 - Posición 5
Jorge Galan Vela: 35.67 - Posición 6
Abel San Bernardo Masero: 36.40 - Posición 7
Alejandro Aguiar Requejo: 37.40 - Posición 8
Alejandro Sutil Martin: 44.68 - Posición 14
Fem. 200m Espalda
África Refoyo Martin: 2:44.23 - Posición 2
Candelas Prieto García: 2:51.53 - Posición 6
Mencía Pérez Lafuente: 2:53.91 - Posición 7
Masc. 100m Mariposa
Mario Mosquera Froufe: 1:03.44 - Posición 1
Hugo Guerra San Martin: 1:04.50 - Posición 4
Alejandro Aguiar Requejo: 1:06.41 - Posición 5
Jorge Galán Vela: 1:07.06 - Posición 6
Abel San Bernardo Masero: 1:07.43 - Posición 7
Alexandre Gomes Coco: 1:07.85 - Posición 9
Diego Fernandez Hernandez: 1:07.88 - Posición 10
Hugo Fernandez Hernandez: 1:10.42 - Posición 11
Fem. 200m Libre
Sara Pomar Solana: 2:16.48 - Posición 1
África Refoyo Martin: 2:29.43 - Posición 4
Candelas Prieto García: 2:34.99 - Posición 7
Mencía Pérez Lafuente: 2:39.69 - Posición 8
Esther Hernández Espinosa: 3:07.51 - Posición 15
Masc. 800m Libre
Alejandro López Martin: 9:02.29 - Posición 2
Alexandre Gomes Coco: 9:10.24 - Posición 3
Hugo Guerra San Martin: 9:28.56 - Posición 4
Pablo López Martin: 9:28.90 - Posición 5
Fem. 50m Libre
África Refoyo Martin: 31.67 - Posición 6
Candelas Prieto García: 32.29 - Posición 7
Mencía Pérez Lafuente: 33.99 - Posición 9
Esther Hernandez Espinosa: 37.61 - Posición 15
Masc. 50m Mariposa
Mario Mosquera Froufe: 27.71 - Posición 1
Hugo Guerra San Martin: 28.38 - Posición 2
Mateo Manías Santiago: 28.61 - Posición 3
Jorge Galán Vela: 28.69 - Posición 5
Alejandro López Martin: 29.78 - Posición 6
Hugo Fernández Hernández: 29.79 - Posición 7
Diego Fernandez Hernández: 29.82 - Posición 8
Alejandro Aguiar Requejo: 30.46 - Posición 10
Pablo López Martin: 30.50 - Posición 11
Alexandre Gomes Coco: 30.83 - Posición 13
Alejandro Sutil Martin: 38.14 - Posición 19
Fem. 100m Estilos
Sara Pomar Solana: 1:10.64 - Posición 1
Mencía Pérez Lafuente: 1:27.57 - Posición 7
Masc. 100m Estilos
Alejandro López Martin: 1:03.80 - Posición 1
Jorge Galán Vela: 1:04.79 - Posición 3
Diego Fernandez Hernández: 1:04.81 - Posición 4
Hugo Fernández Hernández: 1:05.49 - Posición 5
Hugo Guerra San Martin: 1:05.83 - Posición 6
Mario Mosquera Froufe: 1:07.21 - Posición 7
Abel San Bernardo Masero: 1:07.22 - Posición 8
Alejandro Aguiar Requejo: 1:09.66 - Posición 11
Alexandre Gomes Coco: 1:10.50 - Posición 12
Pablo López Martin: 1:10.99 - Posición 13
Alejandro Sutil Martin: 1:27.95 - Posición 20
Fem. 1500m Libre
África Refoyo Martin: 20:44.35 - Posición 1
Candelas Prieto García: 21:46.45 - Posición 2
Tras conseguir estos resultados, el Club Deportivo Natación Zamora quiso feliciar a todos sus nadadores por el esfuerzo y los resultados obtenidos en esta primera toma de contacto con la competición de la temporada.
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras la goleada al Athletic Bilbao 'B': 'Ojalá este partido sea un punto de inflexión
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- Alucinan con Las Edades del Hombre en Zamora: “Una experiencia preciosa que voy a repetir”
- José Alfonso Herrero, director de la planta Audens Food en Zamora: 'Zamora también puede ser una ciudad de oportunidades
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias