Morales Atlético y Ciudad de Benavente lideran la Futormes

La Liga Caja Rural - Futormes Zamora está más emocionante que nunca.

En la parte alta de la tabla, el CD Morales del Vino Atlético y el Ciudad de Benavente se mantienen igualados a puntos, aunque hasta cinco equipos perseguidores no quieren dejar escapar el tren de los puestos de cabeza. En la zona media también reina la igualdad, mientras que tres equipos se han descolgado ligeramente del grupo principal. Esta jornada, el CD Morales del Vino Atlético se impuso con autoridad en La Llagona, goleando por 5-0 al Arcos de la Polvorosa. El pinchazo del Ciudad de Benavente ante el Manganeses de la Lampreana CF permitió a los de Morales del Vino colocarse líderes.