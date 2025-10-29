Jornada mejorable de Viriato Pádel Club Zamora en las Series Nacionales de Pádel

Tercera jornada de las Series Nacionales de Pádel en la que ningún equipo del Viriato Pádel Club se llevó el enfrentamiento, pero todos sumaron puntos.

Categorías

En la Primera división de la categoría 500, el equipo Viriato Caja Rural de Zamora, cayó por 5 a 7 en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor frente a CGB Informática de Salamanca. Resultado con el que pierde el enfrentamiento pero suma 5 puntos en la clasificación general.

En la Segunda división de la categoría 500, el equipo Viriato Zamora Pádel Indoor empató el enfrentamiento a 6 puntos en Salamanca contra Catedral Padel Club 500b. Resultado que lo mantiene en una zona cómoda de la clasificación a la espera de asaltar los primeros puestos.

En la categoría Future, en Segunda división, Viriato Decoraciones Argal perdió 10 a contra DePaz Pádel fuera de casa, sumando solamente otros 2 puntos. El equipo necesita sumar puntos en mayor cantidad y esperemos que pronto lo consigan.