Ya es oficial: Ana Bailón y Marco Antón, del Dragones Caja Rural, acudirán con la selección española a Nueva Zelanda

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha confirmado la convocatoria de la selección nacional que participará en el International Surf Rescue Challenge que tendrá lugar en Nueva Zelanda del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Equipo en el que estarán dos zamoranos del Dragones Caja Rural.

Los dos socorristas habían sido preseleccionados hace varias semanas por el cuerpo técnico federativo que tuvo en cuenta su excelente campaña, pero la convocatoria continuaba abierta y susceptible de posibles cambios. Finalmente, ambos estarán presentes en la playa de Mount Maunganui para enfrentarse a los mejores del mundo en sus diferentes modalidades.

Bailon y Marcos, garantía de éxito

Ana Bailón y Marcos Antón, socorristas del Dragones Caja Rural, cerrarán 2025 en Oceanía como premio a un año increíble para ambos en el que han acumulado numerosos éxitos y experiencias únicas dentro de su disciplina.

Esta llamada es una recompensa que permitirá a los dos zamoranos volver a vestir los colores de una selección española con la que ya saben lo que es subir al podio, pues no hace mucho los dos contribuyeron con varios metales en el Campeonato de Europa por Naciones de salvamento y socorrismo disputado en Polonia.

Ana Bailón, doble campeona continental

Ana Bailón y su compañera Laura / RFESS

En dicha cita europea, a la que acudieron tres zamoranos, Bailón participó en la categoría júnior y se alzó campeona en la carrera con tabla y en rescate con tabla de salvamento junto a Laura Remuzgo. Dos oros a los que añadió un subcampeonato continental en la prueba de sprint en playa y tres preseas más compitiendo con el equipo español (dos platas en el relevo sprint y un bronce en el ocean mixto).

Marcos Antón sigue de medalla en medalla

Por su parte, en la cita internacional de septiembre, Marcos Antón se erigió como medallista dentro de la categoría sénior con un bronce en la prueba de rescate con tabla junto a Miguel Fontana, presea que acompañó con una plata en el ocean masculino y buenas posiciones en diferentes pruebas por equipos.

Dos figuras en forma para la selección

Dado su rendimiento en estas pruebas y el ofrecido a lo largo de la temporada en las diversas citas nacionales y regionales con el Dragones Caja Rural, era lógico espera que tanto Bailón como Antón repitieran presencia con el combinado nacional en su intento por destacar en Nueva Zelanda dentro de la prestigiosa International Surf Rescue Challenge.