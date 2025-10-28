Deportes Autóctonos
Seis podios y dos reconocimientos para la Delegación zamorana en el Autonómico de Deportes Autóctonos
El equipo estuvo integrado por jugadores de Fresno Duero, Coreses, Santiago Apóstol de Melgar de Tera y CDF Billar Romano Zamora
La Delegación de Zamora logró media docena de medallas y dos reconocimientos en el Campeonato Autonómico de Deportes Autóctonos celebrado en la localidad de Íscar (Valladolid) donde dieron la talla en las diferentes modalidades.
El equipo zamorano estuvo formado por integrantes del Club Fresno Duero, Coreses, Santiago Apóstol de Melgar de Tera y CDF Billar Romano Zamora.
Resultados más destacados
BILLAR ROMANO MASCULINO
Categoría A
1° posición para Ángel Pérez y Ángel Pérez (Jr)
Categoría B
3° posición para Ismael Franco y Manuel Amigo
BILLAR ROMANO FEMENINO
1° posición para Tere Peña y Mari Paz Heredero
BOLO RIBEREÑO
1° posición para Toño Franco y Manoli González
2° posición para Isabel Fernández y Charles Legido
HERRADURA
2° posición para Mariano Franco
Además, a título individual hubo dos galardones otorgados por parte de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León: María Paz Heredero Pozo fue reconocida como Mejor Deportista Veterana 2025 mientras que Ángel Pérez Prieto fue designado Mejor Técnico 2025.
Los jugadores regresaron a tierras zamoranas satisfechos por la jornada y quisieron dar las gracias a la Delegación de Deportes Autóctonos de Zamora y a las personas que la gestionan por su labor año tras año. También le quisieron dar las gracias a la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, al Ayuntamiento de Íscar, y al resto de delegaciones.
