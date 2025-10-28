El Ruta de la Plata, feudo del Zamora CF, se confirma como un fortín difícil de asaltar

Queda mucho por hacer, mucho por remar y mucho por mejorar, pero el Zamora CF salvó este domingo una "bola de partido" con una balsámica goleada al Athletic B (4-1) que permite escalar hasta el séptimo puesto en la tabla, mantener a Juan Sabas en el banquillo y demostrar que el Ruta de la Plata es un fortín difícil de conquistar cuando se juega como visitante y se cuenta con una afición que juega el partido.

Conscientes en el Zamora CF de que este +3 debe ser solo un trampolín para continuar con el impulso en la competición, en el equipo rojiblanco también celebran este hecho de haberse convertido en uno de los planteles más fiables cuando actúan como locales, y es que es el cuarto mejor en este ranking con 10 puntos sumados en 5 partidos, unos números que solo mejoran Arenas, Barakaldo y Racing de Ferrol, que acumulan 11 puntos en sus respectivos feudos. De hecho, los de la capital del Duero suman tres victorias como anfitriones frente a Lugo, Mérida y Bilbao Athletic, además de un empate ante el Celta Fortuna, siendo la única derrota la encajada frente al Real Avilés.

Los delanteros se desquitan

Por otro lado, si hubo un jugador que brilló sobre el resto ante el Athletic B fue Javi Eslava. El "9" fue, sin lugar a dudas, el más destacado entre los rojiblancos, haciendo gol (ya lleva tres en su casillero y es el pichichi en solitario) y dando asistencias. No obstante, también fue importante que vieran portería otros hombres de ataque como Sancho y, sobre todo, Farrel y Carbonell que han podido quitarse la presión que podía empezar a pasar factura.

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

Entradas para Pasarón

Ya con la mente puesta en el siguiente compromiso en Pasarón (sábado, 14.00 horas), el equipo rojiblanco volverá a contar, a buen seguro, con buena representación de sus seguidores que ya pueden adquirir sus entrarás, exclusivamente a través de la web oficial del Pontevedra CF: https://pontevedracf.acyti.com/

El precio estipulado por el club pontevedrés es de 15 euros a partir de 7 años, y entrada gratuita para el resto, especificando que no es necesario retirar su entrada. No obstante, sí se recomienda acudir al estadio con el DNI, ya que podrá ser solicitado en el acceso a la grada visitante para verificar la edad de los niños.