Benavente, doblemente representada en la selección española de fútbol sala: Repite Novoa y se suma Malaguti

Benavente y su fútbol sala están hoy de enhorabuena ya que la localidad estará doblemente representada en la selección española de fútbol sala en su próximo partido.

Dos jugadores formados en el Atlético Benavente, en la convocatoria

Un día antes de lo previsto, Jesús Velasco ha hecho oficial la lista de convocados para el próximo compromiso de la selección española de fútbol sala, una convocatoria en la que destacan dos nombres: David Novoa e Iván de Uña, conocido como "Malaguti".

La cita, en Italia en unos días

El seleccionador absoluto de fútbol sala ha ofrecido hoy la prelista de cara al partido amistoso que España disputará frente a Italia el próximo 11 de noviembre. Una convocatoria con 30 jugadores de la que saldrá la lista definitiva el próximo lunes 3 de noviembre. Será entonces cuando se sepa si tanto Novoa como Malaguti, exjugadores del Atlético Benavente, formarán parte de los 14 elegidos para el choque.

Novoa, dispuesto a repetir

Novoa, que repite en el combinado nacional, parece que tiene más papeletas para formar parte de la concentración de la selección española que arrancará el próximo domingo día 9, cuando el equipo viajará a Italia. No en vano, está siendo una de las sensaciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la mano de O'Parrulo. Eso sí, tiene mucha competencia en su posición, aunque dejó buenas sensaciones ante Marruecos.

Malaguti luchará por ser uno de los pívot de Velasco

Por otra parte, Malaguti acude a esta cita tras cuajar muy buenos encuentros con el Ribera Navarra y la prelista ofrecida por Jesús Velasco cuenta con él y otros dos pívots. Una situación que le ofrece posibilidades de debutar ccon la absoluta, siempre que el seleccionador le de chance para formar parte del bloque nacional.

Malaguti, tras firmar por el Ribera Navarra. / River Navarra

Previa de cara al duelo de Eslovenia

Cabe destacar que este encuentro en Italia será una prueba de cara al próximo Campeonato de Europa, cita que llegará después último choque del año previsto para el 17 de diciembre de 2025 en casa, en el que España se medirá a Eslovenia dentro de la fase de clasificación para el Europeo 2026.