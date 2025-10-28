Fútbol Sala
Benavente, doblemente representada en la selección española de fútbol sala: Repite Novoa y se suma Malaguti
Los dos exjugadores del Atlético Benavente, en la prelista para el duelo ante Italia
Benavente y su fútbol sala están hoy de enhorabuena ya que la localidad estará doblemente representada en la selección española de fútbol sala en su próximo partido.
Dos jugadores formados en el Atlético Benavente, en la convocatoria
Un día antes de lo previsto, Jesús Velasco ha hecho oficial la lista de convocados para el próximo compromiso de la selección española de fútbol sala, una convocatoria en la que destacan dos nombres: David Novoa e Iván de Uña, conocido como "Malaguti".
La cita, en Italia en unos días
El seleccionador absoluto de fútbol sala ha ofrecido hoy la prelista de cara al partido amistoso que España disputará frente a Italia el próximo 11 de noviembre. Una convocatoria con 30 jugadores de la que saldrá la lista definitiva el próximo lunes 3 de noviembre. Será entonces cuando se sepa si tanto Novoa como Malaguti, exjugadores del Atlético Benavente, formarán parte de los 14 elegidos para el choque.
Novoa, dispuesto a repetir
Novoa, que repite en el combinado nacional, parece que tiene más papeletas para formar parte de la concentración de la selección española que arrancará el próximo domingo día 9, cuando el equipo viajará a Italia. No en vano, está siendo una de las sensaciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la mano de O'Parrulo. Eso sí, tiene mucha competencia en su posición, aunque dejó buenas sensaciones ante Marruecos.
Malaguti luchará por ser uno de los pívot de Velasco
Por otra parte, Malaguti acude a esta cita tras cuajar muy buenos encuentros con el Ribera Navarra y la prelista ofrecida por Jesús Velasco cuenta con él y otros dos pívots. Una situación que le ofrece posibilidades de debutar ccon la absoluta, siempre que el seleccionador le de chance para formar parte del bloque nacional.
Previa de cara al duelo de Eslovenia
Cabe destacar que este encuentro en Italia será una prueba de cara al próximo Campeonato de Europa, cita que llegará después último choque del año previsto para el 17 de diciembre de 2025 en casa, en el que España se medirá a Eslovenia dentro de la fase de clasificación para el Europeo 2026.
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- El 'paraíso' de longevidad está en Zamora: tres de los 111 vecinos de este pueblo son centenarios
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: "La cuantía es desproporcionada"
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- ¿Por qué la Audiencia valida el maltrato a un niño de su profesora de Infantil?