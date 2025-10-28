La mejor jugadora del Recoletas Zamora en Paterna entra en el cinco ideal de la jornada en la Liga Challenge: Fatou Pouye ya es la líder naranja

El Recoletas Zamora regresó el pasado sábado a la senda del triunfo al superar a La Corda de Paterna en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Challenge. Una victoria en la que tuvo mucho peso la actuación de Fatou Pouye, cuyo esfuerzo también tuvo recompensa individual al entrar la jugadora en el cinco ideal del fin de semana.

23 puntos de valoración en 27 minutos

Pouye, la jugadora más destacada del duelo disputado en el pabellón Municipal de Paterna con 23 puntos de valoración, cuajó un partido muy completo. En los 27 minutos que estuvo en pista consiguió 16 puntos, 8 rebotes (siete de ellos ofensivos) y recuperó cuatro balones.

Imagen previa al último duelo en casa del Recoletas Zamora. / Victor Garrido / LZA

Estas cifras permitieron a la jugadora del CD Zamarat acabar la jornada como la tercera jugadora más valiosa del quinto capítulo de la Liga Challenge en el que su equipo rompió su mala dinámica con un gran triunfo.

A tres puntos del MVP de la semana

Fatou Pouye pasó así a ser reconocida individualmente, formando parte de un cinco ideal que encabezó Linda Van Shaik, jugadora del Bosoni Unibasket, con 26 tantos de valoración, una cifra de la que no se quedó muy lejos la jugadora del Recoletas Zamora.

Pouye, entre las mejores del campeonato

Con este último partido, Fatou Pouye escala posiciones dentro de la lucha por el MVP de la temporada. Una carrera que sigue encabezando Bojana Stevanovic (Adareva Tenerife).

Por su parte, la jugadora del Recoletas Zamora está sita en octava posición con una media de valoración de 15,2 puntos.

Buena anotadora, mejor reboteadora

Además, Pouye es ya la octava jugadora con mejor media de anotación de la Liga Challenge con 13,6 puntos por encuentro (acumula 68 en total). Aunque, en otro apartado destaca más.

En el ránking en el que está mejor valorada es el referente a rebotes ofensivos, donde ocupa la cuarta plaza con 15 capturas (tres por encuentro).

Otras dos piezas que destacan en el Recoletas Zamora

Por otra parte, dentro de los diferentes ránkings individuales del campeonato, destacan otras dos jugadoras del equipo entrenado por Raúl Pérez.

Infalible con el crono parado

Por una parte, Marta Fernández se ha mostrado excelsa desde la línea de tiros libres y es la única jugadora con 100% de acierto hasta ahora (14/14).

Además, Fernández une a este logro su alto porcentaje en lanzamientos de dos puntos (64,29%) siendo la sexta mejor jugadora en ese apartado.

Tainta, incordio rival

Y, por otra parte, también destaca Ana Tainta, que actualmente es la segunda mejor "ladrona" de la Liga Challenge con 13 balones recuperados.