La Titán Matacucos tuvo acento polaco en su octava edición: Jakub Cieslik y Pilar Terán, campeones
David Díez se hizo con la victoria en la ruta corta de la popular prueba celebrada en Venialbo durante el pasado domingo
La edición de 2025 de la Marcha BTT y senderismo "Titán Matacucos" tuvo un marcado acento polaco, pues la figura principal del octavo capítulo de la popular cita con el deporte y la naturaleza en Venialbo contó con Jakub Cieslik como protagonista como vencedor de la distancia larga. Una corona que, en categoría femenina, fue a parar a manos de Pilar Terán.
Cieslik, un "amateur" en su mejor año
Cieslik, campeón de su país en la categoría Cyclosport de MTB Maratón, está firmando un año de récord en España exhibiendo todo su potencial y talento sobre las dos ruedas.
Ganó la Madrid-Segovia MTB 2025, se impuso en la BTT Arribes Race de Aldeadávila y, el pasado domingo, sumó la "Titán Matacucos" a su colección de triunfo0s desde que el ciclista amateur empezó a residir en tierras segovianas.
Emoción en la distancia larga: ajustada victoria de Cieslik
El campeón polaco del equipo Sinlimi-T conquistó la ruta de 57 kilómetros, aunque tuvo que emplarse a fondo para ello, ya que el nivel de la cita en Venialbo fue altísmo.
Cieslik cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:35.37, pero justo dos segundos tras él aparecieron tanto Raúl Fidalgo (BTT Puente Mózar) como Adrián Tejada (CR Bikes Team) para repartirse el segundo y tercer puesto en un final de carrera apasionante y realmente igualado.
Terán ganó con mucha ventaja
Esa tensa lucha por la victoria, sin embargo, no encontró réplica en categoría femenina. En esta ocasión, Pilar Terán (Bike Shop Café Roubaix) cruzó la línea de meta con mucha ventaja sobre sus perseguidoras.
La campeona empleó tres horas, 35 minutos y 53 segundos para completar el recorrido; mientras que, a su zaga, Inmaculada Vázquez fue segunda con un crono de 3:50.02 e Isabel Aguadero (X Team Bike) acabó tercera con una marca de 3:54:27.
Sin emoción en la ruta corta
Tampoco hubo mucha emoción en la resolución de la ruta corta, disputada sobre un trazado de 43 kilómetros.
David Díez (Polo Bike Club) "voló" por los senderos de Venialbo para proclamarse campeón con un registro de 1.46:32.
La lucha estuvo por el segundo puesto
Ningún rival se pudo acercar a ese tiempo, lo que permitió a Díez cruzar en solitario la meta con cinco minutos de renta sobre Jesús Gómez (Cansinos Bike) y Onésimo Seco, cuya disputa por la segunda plaza se resolvió por 12 segundos.
Los senderistas pusieron la nota de color
La octava edición, cuyas clasificaciones se pueden consultar en Smarchip, se completó con la habitual participación de los senderistas, cuya presencia dio color a la jornada de deporte y naturaleza en Venialbo.
