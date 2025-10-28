Descubre los éxitos del Bádminton Zamora el pasado fin de semana: brillo en tierras del Cid y la capital

El Bádminton Zamora volvió a firmar un fin de semana plagado de medallas y buenos resultados para sus deportistas. En este caso, con protagonismo para los más jóvenes.

El club compitió en Burgos y estuvo presente en una cocnentración a nivel nacional en Madrid logrando firmar muy buenas actuaciones que materializó en varias medallas y reforzando su nombre en la capital de España.

Una medalla de oro y otra de bronce para los Sub-11 y Sub-13 en el Autonómico de Castilla y León

El club zamorano acudió una vez más al Campeonato Autonómico de Castilla y León de categorías Sub-11 y Sub-13 que tuvo lugar en Burgos. Un campeonato de mucho nivel en el que los más pequeños de la entidad realizaron una competición destacada.

Buen papel de los más pequeños en Burgos

Los jugadores Mia González, Diego Pérez y Mateo Martín representaron al club en la categoría Sub-11. El trío zamorano mostró una notable evolución en su juego, fruto del trabajo constante en los entrenamientos.

Mia González fue la más destacada al alcanzar los cuartos de final tras una meritoria victoria en la fase previa. Aunque cayó ante la futura campeona, su actuación dejó muy buenas sensaciones.

Félix Pinto, doble protagonista en Sub-13

En categoría Sub-13, Héctor Capote y Félix Pinto compitieron con solvencia. Héctor disputó partidos muy igualados, especialmente en dobles, aunque la victoria se le escapó por pequeños detalles.

Félix Pinto, por su parte, logró una medalla de bronce en la modalidad individual tras alcanzar las semifinales. En dobles mixtos, junto a Zoe C. Calvo del CB Laguna, se proclamó campeón de Castilla y León, firmando un torneo impecable pese a ser ambos jugadores de primer año en la categoría.

Demetrio Pinto y Aitor Lladres, en la élite nacional

Por otra parte, el fin de semana para Bádmiton Zamora se completó con la convocatoria de Demetrio Pinto y el entrenador Aitor Lladres a la concentración nacional de tecnificación Sub-15 y Sub-17, celebrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

Durante cuatro intensas jornadas, los zamoranos compartieron pista con las mejores raquetas del país y recibieron formación técnica, física y mental de la mano de entrenadores de primer nivel, entre ellos el prestigioso técnico danés Lennart Engler.