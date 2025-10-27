El zamorano Freddy Lorenzo, del Club Energym, gana el Campeonato de España IFBB de Culturismo en Cáceres

Freddy Lorenzo, del club Energym, se proclamó vencedor en la categoría sénior ligero (-70 kg) dentro del Campeonato de España de la IFBB celebrado en Cáceres los días 24 y 25 de octubre. La competición reunió a más de 200 competidores y se preveía como una de las citas más complicadas del año.

Este hito supone su regreso a esta Federación después de 15 años sin competir en ella y permite al zamorano coronar una temporada magnífica en la que ha conseguido cinco campeonatos nacionales, dos títulos internacionales —entre ellos el del Mar Mediterráneo en dos categorías— y tres oros en el campeonato mundial de Pomezia (Italia).

Freddy Lorenzo, con su medalla / Cedida

Además, cabe destacar que el deportista zamorano, de 49 años, ha logrado estos resultados compitiendo en la categoría sénior (hasta 40 años) cuando por su edad está próximo a pasar a competir en la categoría master 2(a partir de 50 años).

Con este medalla cierra el curso deportivo después de 9 campeonatos, con vistas ya al año 2026 donde su gran reto será volver a competir en EEUU como ya lo hizo en en 2007 en la ciudad de los Ángeles ( California).