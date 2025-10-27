Culturismo
El zamorano Freddy Lorenzo, del Club Energym, gana el Campeonato de España IFBB de Culturismo en Cáceres
Se proclamó vencedor en la categoría sénior ligero, hito que le permite cerrar una brillante temporada
P. F.
Freddy Lorenzo, del club Energym, se proclamó vencedor en la categoría sénior ligero (-70 kg) dentro del Campeonato de España de la IFBB celebrado en Cáceres los días 24 y 25 de octubre. La competición reunió a más de 200 competidores y se preveía como una de las citas más complicadas del año.
Este hito supone su regreso a esta Federación después de 15 años sin competir en ella y permite al zamorano coronar una temporada magnífica en la que ha conseguido cinco campeonatos nacionales, dos títulos internacionales —entre ellos el del Mar Mediterráneo en dos categorías— y tres oros en el campeonato mundial de Pomezia (Italia).
Además, cabe destacar que el deportista zamorano, de 49 años, ha logrado estos resultados compitiendo en la categoría sénior (hasta 40 años) cuando por su edad está próximo a pasar a competir en la categoría master 2(a partir de 50 años).
Con este medalla cierra el curso deportivo después de 9 campeonatos, con vistas ya al año 2026 donde su gran reto será volver a competir en EEUU como ya lo hizo en en 2007 en la ciudad de los Ángeles ( California).
