Trail
El Trail La Raya hace vibrar a Alcañices: Marco Ratón y Tania Sánchez se coronan en la categoría reina de la séptima edición
Ángel Vicente y Nahiane de Paz se llevan la modalidad corta de una prueba que congregó a cerca de medio millar de participantes
Marco Ratón (Solorunners Valladolid) y Tania Sánchez (CD Montañera Zamorana) se erigieron el pasado domingo como ganadores de la séptima edición del Trail La Raya, cita que hizo vibrar a la localidad de Alcañices con una jornada cargada de deporte espectacular, paisajes hermosos y gran camaradería por parte de los casi 500 participantes que tomaron la salida de la prueba.
Ratón lidera el "doblete vallisoletano"
El Trail Largo, modalidad reina de esta marcada fecha deportiva en la provincia, tuvo al club Solorunners Valladolid como protagonista. No solo por la victoria del zamorano Marco Ratón, que cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 2:20.15, si no porque también la segunda plaza del podio masculino la ocupó dicho club gracias a Francisco González, vencedor en Veterano A, cruzando la meta por delante de Alberto Martínez, tercero.
Sánchez reina por delante de Folgado y Vicente
La otra gran figura de los 25 kilómetros fue la zamorana Tania Sánchez. La exfutbolista firmó un extraordinario tiempo de 3:00.34 para alzarse como indiscutible ganadora en la categoría femenina por delante de la también veloz Cristina Folgado (Triatlón Duero), segunda con una marca de 3:03.48, y María Vicente (Mortadela Team), tercera con un registro de 3:06:15.
Ángel Vicente se lleva la distancia corta
En cuanto a la modalidad de Trail Corto, el gran vencedor fue Ángel Vicente, al parar el crono en meta en 1:16.49. Un registro que le permitió superar a Ricardo Mayordomo (Vino de Toro Caja Rural), que ocupó el segundo peldaño del podio con un tiempo de 1:17.57, y Raúl Chimeno, tercero con 1:18.21 como marca.
En féminas, la vencedora en esta ocasión fue Nahiane de Paz, que se impuso con un registro de 1:35:06, cruzando la línea de meta junto a su compañera de club Susana Mezquita, ocupando los dos primeros peldaños de un podio que completó Rosa Píriz.
Hermandad y buenos alimentos
Todos estos corredores y los vencedores de las diferentes categorías de cada modalidad recibieron su recompensa en la pertinente entrega de premios que puso fin a la competencia, cuyas clasificaciones finales se hicieron públicas en Smartchip, y dio paso a la total convivencia, iniciada antes gracias a la ludoteca y otros servicios de los que dispuso la prueba.
Un hermanamiento que alcanzó su cénit con la tradicional comida entre particiapntes y amigos que cerró la séptima edición del Trail La Raya. Una cita ya imprescindible para todo corredor de la provincia y sus alrededores.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- DIRECTO | Zamora CF - Athletic B: sigue el encuentro con nosotros
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: 'La vida me ha dado una segunda oportunidad
- Torregamones apuesta por el turismo gastronómico y el emprendimiento en Sayago
- Jesús Calleja, embajador de los tesoros rurales de Zamora para multiplicar su fama en redes sociales