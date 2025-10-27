El Trail La Raya hace vibrar a Alcañices: Marco Ratón y Tania Sánchez se coronan en la categoría reina de la séptima edición

Marco Ratón (Solorunners Valladolid) y Tania Sánchez (CD Montañera Zamorana) se erigieron el pasado domingo como ganadores de la séptima edición del Trail La Raya, cita que hizo vibrar a la localidad de Alcañices con una jornada cargada de deporte espectacular, paisajes hermosos y gran camaradería por parte de los casi 500 participantes que tomaron la salida de la prueba.

Ratón lidera el "doblete vallisoletano"

El Trail Largo, modalidad reina de esta marcada fecha deportiva en la provincia, tuvo al club Solorunners Valladolid como protagonista. No solo por la victoria del zamorano Marco Ratón, que cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 2:20.15, si no porque también la segunda plaza del podio masculino la ocupó dicho club gracias a Francisco González, vencedor en Veterano A, cruzando la meta por delante de Alberto Martínez, tercero.

Sánchez reina por delante de Folgado y Vicente

La otra gran figura de los 25 kilómetros fue la zamorana Tania Sánchez. La exfutbolista firmó un extraordinario tiempo de 3:00.34 para alzarse como indiscutible ganadora en la categoría femenina por delante de la también veloz Cristina Folgado (Triatlón Duero), segunda con una marca de 3:03.48, y María Vicente (Mortadela Team), tercera con un registro de 3:06:15.

Podio de la categoría femenina en los 25 kilómetros con Tania Sánchez como ganadora, Cristina Folgado como segunda clasificada y María Vicente, tercera. / Picasa

Ángel Vicente se lleva la distancia corta

En cuanto a la modalidad de Trail Corto, el gran vencedor fue Ángel Vicente, al parar el crono en meta en 1:16.49. Un registro que le permitió superar a Ricardo Mayordomo (Vino de Toro Caja Rural), que ocupó el segundo peldaño del podio con un tiempo de 1:17.57, y Raúl Chimeno, tercero con 1:18.21 como marca.

En féminas, la vencedora en esta ocasión fue Nahiane de Paz, que se impuso con un registro de 1:35:06, cruzando la línea de meta junto a su compañera de club Susana Mezquita, ocupando los dos primeros peldaños de un podio que completó Rosa Píriz.

Hermandad y buenos alimentos

Todos estos corredores y los vencedores de las diferentes categorías de cada modalidad recibieron su recompensa en la pertinente entrega de premios que puso fin a la competencia, cuyas clasificaciones finales se hicieron públicas en Smartchip, y dio paso a la total convivencia, iniciada antes gracias a la ludoteca y otros servicios de los que dispuso la prueba.

Comida de hermanamiento tras la disputa del séptimo Trail La Raya en Alcañices. / Picasa

Un hermanamiento que alcanzó su cénit con la tradicional comida entre particiapntes y amigos que cerró la séptima edición del Trail La Raya. Una cita ya imprescindible para todo corredor de la provincia y sus alrededores.