Oji, entrenador del CD Villaralbo, llama a la unidad en el difícil momento que atraviesa su equipo tras la derrota ante la Arandina

El CD Villaralbo volvió a quedarse sin puntos tras caer por 2-0 en su visita a la Arandina CF, en un partido que dejó sensaciones encontradas para su entrenador, Víctor Martín "Oji". El técnico valoró el encuentro como dividido en dos partes muy distintas y llamó a la unidad dado el difícil momento liguero que atraviesan los azulones.

Una buena primera parte

“Creo que es un partido con dos partes diferenciadas. En la primera parte fuimos claramente superiores a la Arandina, mereciendo irnos por delante en el marcador, igual que el fin de semana pasado contra el Atlético Bembibre”, comentaba el entrenador zamorano, asegurando que su equipo arrancó bien el encuentro.

El equipo zamorano mostró una buena versión en los primeros compases según Oji, pero no logró traducir su superioridad en goles. “Salimos muy bien en la segunda mitad, hasta el minuto 15 o 17, incluso teniendo un mano a mano de Emma”, añadió Oji, lamentando la falta de acierto en momentos clave.

Errores que se repiten

La segunda parte del encuentro, sin embargo, marcó el declive del Villaralbo. “A partir de ahí nos rompimos como equipo, tuvimos el equipo muy largo y otra vez el mismo error que la semana pasada”, explicó el entrenador, reconociendo que el primer gol de la Arandina llegó tras una desorganización defensiva.

Once inicial del CD Villaralbo en su partido en feudo de la Arandina. / CD Villaralbo

El segundo tanto, según Oji, fue consecuencia de una mala defensa en una jugada a balón parado.

Crecimiento pese a los marcadores

Pese a la derrota, el técnico insiste en que el equipo está en proceso de mejora: “Estamos creciendo mucho como equipo, cada fin de semana estamos compitiendo mejor, pero al rival con 15 minutos buenos le da para ganarnos, y nosotros haciendo muchísimas cosas bien no conseguimos sumar”.

Compromiso y esperanza

El aspecto anímico también preocupa en el vestuario, aunque Oji se muestra confiado en una reacción: “Anímicamente, nos está costando, pero estamos seguros de que le vamos a dar la vuelta a la situación”. Destacó el compromiso del grupo: “El trabajo semanal está siendo muy bueno, los chicos están supercomprometidos y ese es el primer paso para conseguir darle la vuelta”.

Oji, entrenador del CD Villaralbo, en un instante del partido del sábado. / J. L. F.

Llamado a la unidad antes de enfrentar al Becerril

Con el equipo en zona de descenso, el entrenador hizo un llamado a la unión de todos los estamentos del club: “Creo que es el momento de estar todos unidos: directiva, afición, cuerpo técnico y jugadores, para sacar la situación adelante”. Un mensaje que debe calar, con el equipo en penúltima posición en la tabla.

De cara al próximo partido contra el CD Becerril, Oji mantiene la fe en que los resultados llegarán si el equipo sigue compitiendo con la misma intensidad: “A ver si este fin de semana conseguimos competir igual de bien, porque estoy seguro de que compitiendo así de bien pronto van a llegar los resultados”.