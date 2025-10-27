Fútbol
Jaime Sancho, jugador del Zamora CF, tras ganar al Athletic B: "Estamos todos en el mismo barco y las cosas van a salir"
"Hay que tener los pies en el suelo y la vista en el objetivo", comentó el atacante, que ayer anotó un gol
Tras la contundente victoria del Zamora CF, uno de los protagonistas del encuentro, Jaime Sancho, valoró el triunfo y el momento que vive el equipo.
Convencidos de ganar
"El equipo sabía en la dinámica que venía y estábamos convencidos de sacarlo. Se ha visto reflejado en el campo un equipo con ambición y ganas", afirmó con determinación.
La responsabilidad para con el técnico
El jugador también quiso destacar el papel del técnico, Juan Sabas, en una semana complicada: "es una responsabilidad, pero siempre nos transmitió tranquilidad y que hiciéramos lo mismo".
"Se ha visto otro equipo porque teníamos todos ganas de que se sacara hacia delante", destacó el atacante.
Autocrítica
Sancho no rehuyó la autocrítica: "está claro, todo futbolista tiene que tener autocrítica. No estábamos al mejor nivel, pero teníamos condiciones para sacarlo adelante", y añadió: "estamos todos en el mismo barco”.
La exigencia rojiblanca
Sobre su aportación personal al Zamora CF ayer, con un gol, Sancho se mostró feliz de "ayudar al equipo y colaborar con un gol", y recordó: "La exigencia es la que hay. Tenemos que tener los pies en el suelo y la vista en el objetivo".
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- DIRECTO | Zamora CF - Athletic B: sigue el encuentro con nosotros
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: 'La vida me ha dado una segunda oportunidad
- Torregamones apuesta por el turismo gastronómico y el emprendimiento en Sayago
- Jesús Calleja, embajador de los tesoros rurales de Zamora para multiplicar su fama en redes sociales