Jaime Sancho, jugador del Zamora CF, tras ganar al Athletic B: "Estamos todos en el mismo barco y las cosas van a salir"

Tras la contundente victoria del Zamora CF, uno de los protagonistas del encuentro, Jaime Sancho, valoró el triunfo y el momento que vive el equipo.

Convencidos de ganar

"El equipo sabía en la dinámica que venía y estábamos convencidos de sacarlo. Se ha visto reflejado en el campo un equipo con ambición y ganas", afirmó con determinación.

La responsabilidad para con el técnico

El jugador también quiso destacar el papel del técnico, Juan Sabas, en una semana complicada: "es una responsabilidad, pero siempre nos transmitió tranquilidad y que hiciéramos lo mismo".

"Se ha visto otro equipo porque teníamos todos ganas de que se sacara hacia delante", destacó el atacante.

Autocrítica

Sancho no rehuyó la autocrítica: "está claro, todo futbolista tiene que tener autocrítica. No estábamos al mejor nivel, pero teníamos condiciones para sacarlo adelante", y añadió: "estamos todos en el mismo barco”.

La exigencia rojiblanca

Sobre su aportación personal al Zamora CF ayer, con un gol, Sancho se mostró feliz de "ayudar al equipo y colaborar con un gol", y recordó: "La exigencia es la que hay. Tenemos que tener los pies en el suelo y la vista en el objetivo".