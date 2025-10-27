Carolina Ganado, del Salvamento Benavente, y el relevo del Dragones brillan en el Campeonato de Castilla y León de Distancias Cortas

El Club Salvamento y Socorrismo de Benavente deja su impronta en la cuarta edición del Campeonato de Castilla y León de Distancias Cortas, de las categorías juvenil, júnior y absoluta celebrado en la Piscina del Centro Especializado Río Esgueva, dependiente de la Junta de Castilla y León, escenario en el que el club se hizo con varias victorias individuales y varios podios.

La deportista benaventana, la absoluta Carolina Ganado, fue la más destacada de la expedición y logró hacer podio en tres de las cuatro pruebas disputadas: tres bronces en 50 natación obstáculo, 50 combinada y en la de 100 metros supersocorrista, y rozó la medalla en 25 remolque de maniquí.

Carolina Ganado, en el podio / Cedida

Categorías inferiores

Aunque en esta competición el medallero únicamente reconocía a los mejores de la clasificación general, los deportistas de categorías inferiores lograron grandes resultados, pero no pudieron subir al podio.

Así, el junior Guillermo Revilla fue primero en supersocorrista y quedó segundo en 50 natación con obstáculo, 50 combinada y 50 metros socorrista; sus buenos resultados le colocaron en la clasificación general rozando el podio en la 50 combinada y en 100 metros supersocorrista, fue 5º en 50 natación obstáculo y 6º en 50 metros socorrista.

Primera fue también la juvenil Paula Martínez en supersocorrista, y segunda en la combinada y en 25 arrastre de maniquí, mientras que en la prueba de natación con obstáculo logró un quinto puesto; sus buenos resultados en cada una de las pruebas la situaron entre los primeros puestos de la clasificación general, con un quinto lugar en la prueba supersocorrista.

El juvenil Diego Palazuelo fue segundo en cada una de las cuatro pruebas disputadas: 50 metros socorrista, 25 metros arrastre de maniquí, 50 metros de maniquí con aletas y 100 supersocorrista. Se situó entre los diez primeros en las pruebas de arrastre y 50 aletas, en la clasificación general.

Firmaron también una sobresaliente actuación, Alexia Carrera, que consiguió en la categoría junior una quinta posición en 50 remolque de maniquí, fue sexta en obstáculo y logró un décimo puesto en la de 25 arrastre y en 50 socorrista; y su compañero de equipo David del Hoyo quedó entre los diez primeros en cada una de las pruebas que disputó: en 50 obstáculos llegó el séptimo, fue décimo en 50 socorrista, noveno en 25 arrastre y octavo en 50 remolque en maniquí.

Expedición del Dragones Caja Rural / Cedida

Dragones Caja Rural

También estuvo presente en la competición, con buenos resultados, el Dragones Caja Rural que arrancó con la prueba de 50 metros natación con obstáculos, en la que Nerea Martín Salgado era sexta e Irene Calvo Julián era octava. A continuación, las chicas del club se colgaban el bronce en el relevo 4x25 metros obstáculos.

La jornada seguía con el 50 metros combinada, en la que Nerea Martín lograba una octava posición, y con el sexto puesto en el relevo mixto.

Ya en el turno de tarde, las "dragonas" se quedaban a las puertas de las medallas con una cuarta posición en la prueba de 4x12'5 de arrastre de maniquí, posición que repetían en el relevo combinado.

Todo el gran esfuerzo del club se tradujo en una meritoria sexta posición en la clasificación general. Con todo, el club zamorano arranca la temporada con buenas sensaciones y ya piensa en el siguiente objetivo.