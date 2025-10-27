Taekwondo
Adriana Cerezo, eliminada en los cuartos de final del Mundial de Taekwondo
La deportista enraizada en Fuentespreadas cayó derrotada ante la taiwanesa You-yun Liu en la categoría de -49 kg
E. P.
La taekwondista española Adriana Cerezo, con raíces familiares en la localidad zamorana de Fuentespreadas, resultó eliminada en los cuartos de final del Campeonato del Mundo sénior, que se está disputando en Wuxi (China), debido a su derrota por 1-2 (2-2, 0-7 y 10-12) ante la taiwanesa You-yun Liu en la categoría de -49 kg.
Cerezo, subcampeona olímpica en 2021 y dispuesta a resetear sobre el tatami del Wuxi Taihu International Expo Center de esta ciudad cercana a Shanghái, empezó su andadura de este Mundial en los dieciseisavos de final; ahí venció por 2-0 (7-4 y 4-3) a la serbia Milica Milic.
Luego la deportista derrotó en octavos de final por 2-0 (3-0 y 0-0) a la filipina Tachiana Mangin, pero en el reñido combate de cuartos cedió "in extremis" contra You-yun Liu y se quedó por tanto sin acceder a unas semifinales que le habrían asegurado a Cerezo obtener una medalla.
Otra despedida
Tampoco fue un buen día para el madrileño Adrián Vicente, que se despidió del certamen en los dieciseisavos de la categoría de -63 kg. Antes había ganado en los treintaidosavos de final por 2-0 (7-2 y 12-1) al panameño Fernando Lewis, pero al siguiente combate perdió por 0-2 (8-10 y 7-11) frente al australiano Matthew Summerfield. n
