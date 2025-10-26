El Zamora decide que Juan Sabas debe seguir

El Zamora CF decidió este domingo que Juan Sabas debe de seguir ocupando el banquillo del Zamora con una goleada (4-1) liderada por Eslava con un gol y dos asistencias que venían a romper la racha de tres derrotas consecutivas por las que se había cuestionado al técnico madrileño. El Zamora CF recuperó el prestigio que había perdido goleando a un Bilbao Athletic que se mostró débil en la conservación del balón y lo pagó muy caro con esta derrota que le mantiene en puestos de descenso.

Juan Sabas se vio obligado por la ausencia de Kike Márquez ha presentar una alineación poco habitual con una doble punta formada por Eslava y Farrell, introduciendo además a Monerris en la banda izquierda por la lesión de Burón.

Aunque la primera acción de peligro fue de los cachorros vascos en un lanzamiento lejano que se envenenó y obligó a Fermín a sacar el balón de la misma escuadra, pronto fueron los zamoranos los que tomaron la iniciativa en el juego como es habitual en los equipos de Sabas.

Y no tardaron ni diez minutos los de Sabas en imponer su veteranía, aprovechando un regalo de la defensa bilbaina para que Eslava se la pusiera en bandeja a Sancho que marcó a puerta vacía el primer gol.

El Athletic pidió el VAR pero el árbitro no dudó en señalar el centro del campo, concediendo el gol y eliminando la posibilidad de fuera de juego en el remate de Sancho.

El Zamora continuó a lo suyo recuperando balones en el centro del campo pese a que el Bibalo Athletic se había cerrado en su campo intentando mantenerse vivo en el partido.

El Zamora no estaba dispuesto a arriesgar lo más mínimo para evitar disgustos como el del partido anterior en el Ruta de la Plata, y bajó un tanto su presión y su rival parecía haber recobrado la tranquilidad. Ante el cerrojo del filial, Monerris tuvo que buscar el lanzamiento de lejos pero el portero Mikel Santos atrapó sin problemas el balón.

Pero los vascos poco a poco se fueron creciendo y tras un par de avisos, la ocasión más clara la tuvo Elijah Gift que remató mal de cabeza con toda la portería para él. No podía volver a hacer una concesión como ésta el Zamora CF y menos a un jugador que se estaba cansando de correr la banda izquierda y de suministrar balones a los otros delanteros.

Pero lejos de continuar el acoso bilbaino, llegó una de las jugadas más espectaculares que hemos visto esta temporada en el Ruta de la Plata. Eslava recibió dentro del área, dejó sentado a su marcador y se la puso a Farrel en el segundo palo para que marcase a placer el 2-0 que, seguramente, supuso un balón de oxígeno para Juan Sabas que podía repirar ya tranquilo.

Tras el descanso, pronto pudo comprobarse que el Zamora CF intentaría que el balón estuviera en juego el menor tiempo posible y se pertrechó cómodamente a medio campo para intentar recuperar el balón y salir a darle la puntilla a su rival.

Los jovencísimos bilbainos encontraban muchos problemas para no perder el balón pero Selton Sánchez se hizo con el balón en el centro del campo y cedió para que Irurita lanzase una parábola que estuvo muy cerca de entrar por la escuadra. Hubo una nueva oportunidad para el Bilbao Athletic en una combinación de toda la delantera que culminó Ibai Sanz con un remate raso que obligó a Fermín a realizar una buena intervención.

Juan Sabas decidió pasado el minuto 60 comenzar a dar oxígeno a su equipo en el centro del campo con Markel y en la delantera con Carbonell. Y no le fue a la zaga Jokin Arambarri que gastó tres cambios buscando mayor pegada para su equipo que no era capaz de crear peligro pese a que el marcador seguía señalando los dos goles de ventaja para el Zamora.

Pero ayer era el día de Eslava que controló el balón dentro del área, comenzó a caracolear, a deshacerse de todos los rivales que le salieron al paso para terminar disparando a gol desde muy cerca para establecer el 3-0. Si la acción del primer gol del delantero zamorano había sido brillante, en esta segunda agotó todas las virtudes que debe tener un «nueve».

¿Era posible mejorar lo anterior? Pues tal vez no, pero Eslava volvió a recibir un balón para darle un pase de ensueño a Carbonell que no perdonó ante el jovencísimo Mikel Santos para poner el 4-0 en el minuto 72.

Todo quedó decidido y ambos técnicos se dedicaron hasta el final a gastar los cambios que les quedaban y dar minutos a sus jugadores menos habituales. Juan Sabas siguió impasible en una de las esquinas del área de banquillos donde se pasó todo el encuentro en el que su equipo demostró que quiere que continúe el técnico madrileño.

Incluso hubo tiempo todavía para que Asier Hierro culminase un contragolpe de toda la delantera en el único despiste en todo el partido de la defensa zamorana.