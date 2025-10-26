El Clásico
Vinicius explota contra Xabi Alonso y abandona el campo en pleno partido
El extremo fue sustituido en el minuto 70 y no ocultó su descontento con el entrenador, recriminando con gestos y palabras lo sucedido
Christian Blasco
Tensión en la recta final del Clásico. Corría el minuto 70 cuando Xabi Alonso tomó una decisión muy importante y sacó a Vinicius del campo para meter a Rodrygo. Una decisión que no gustó nada al futbolista brasileño, que dejó una escena que dará que hablar.
Al ver su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro, Vinicius mostró rápidamente su incredulidad, con gestos de desaprobación y soltando su indignación mientras abandonaba el césped. Un enfado televisado con Xabi Alonso, que no acudió a darle la mano tras el cambio.
El ténico se quedó mirando al campo y obviando lo que estaba sucediendo a su lado mientras varios miembros del Real Madrid acudían a parar a Vinicius para tratar de tranquilizarle. En un primer momento, el brasileño no se quedó en el banquillo y se marchó directamente a vestuarios, aunque después de unos minutos rectificó y regresó con sus compañeros, sin cambiar su semblante serio y de enfado.
No es la primera vez que Vinicius se enfada con Xabi Alonso por su gestión de los cambios. El tolosarra ha quitado al brasileño en varias ocasiones antes de que finalice el partido..
Vinicius parecía estar alucinando con que, otra vez, fuera él el cambio, repitiendo "¿Yo? ¿Yo?" varias veces, como si no pudiera creérselo.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- ¿Quiénes pueden acompañarte a un viaje del Imserso aunque no tengan la edad?
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- El futuro de la remolacha y de la Azucarera de Toro, en el aire por los 'bajos precios' de los contratos
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje
- La plaga del pino quemado en los incendios entra en viviendas de la Sierra de la Culebra
- Un pueblo de Zamora habilita un 'almacén' como lugar de encuentro tras el cierre del bar